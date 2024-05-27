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СМИ: во Франции прорабатывают отправку военных инструкторов на Украину - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:18 27.05.2024 (обновлено: 20:28 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/frantsiya-1948761522.html
СМИ: во Франции прорабатывают отправку военных инструкторов на Украину
СМИ: во Франции прорабатывают отправку военных инструкторов на Украину - РИА Новости, 27.05.2024
СМИ: во Франции прорабатывают отправку военных инструкторов на Украину
Вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины все ещё прорабатывается, сообщил телеканал BFM Business... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T20:18
2024-05-27T20:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
нато
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины все ещё прорабатывается, сообщил телеканал BFM Business со ссылкой на министерство обороны Франции. Ранее в понедельник главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав "инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих". На просьбу подтвердить данную информацию в минобороны Франции сообщили, что этот вопрос еще прорабатывается. "Обучение на украинской территории является одним из вопросов, обсуждаемых с момента конференции по поддержке Украины, созванной президентом республики 26 февраля. Этот вопрос продолжает оставаться предметом работы с украинцами, в частности, для понимания их точных потребностей", - сообщили в ведомстве. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240527/nato-1948664450.html
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в мире, украина, франция, россия, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ: во Франции прорабатывают отправку военных инструкторов на Украину

BFM Business: вопрос отправки инструкторов на Украину прорабатывается

© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKIФранцузский инструктор тренирует украинских военных
Французский инструктор тренирует украинских военных - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKI
Французский инструктор тренирует украинских военных. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины все ещё прорабатывается, сообщил телеканал BFM Business со ссылкой на министерство обороны Франции.
Ранее в понедельник главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав "инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих".
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На просьбу подтвердить данную информацию в минобороны Франции сообщили, что этот вопрос еще прорабатывается.
"Обучение на украинской территории является одним из вопросов, обсуждаемых с момента конференции по поддержке Украины, созванной президентом республики 26 февраля. Этот вопрос продолжает оставаться предметом работы с украинцами, в частности, для понимания их точных потребностей", - сообщили в ведомстве.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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