Сырский разрешил французским военным инструкторам работать на Украине

Сырский разрешил французским военным инструкторам работать на Украине

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что легализовал посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-27T18:32

2024-05-27T18:32

2024-05-28T02:08

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что легализовал посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине."Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом", — написал он в Telegram.Позднее телеканал BFM сообщил со ссылкой на Министерство обороны Франции, что вопрос отправки военных инструкторов на Украину все еще прорабатывается. "Обучение на украинской территории является одним из вопросов, обсуждаемых с момента конференции по поддержке Украины, созванной президентом республики 26 февраля. Этот вопрос продолжает оставаться предметом работы с украинцами, в частности, для понимания их точных потребностей", — подчеркнули в ведомстве.Министерство обороны Украины после этого объяснило, что начало работать над документами о приеме на работу иностранных инструкторов заранее, чтобы не тратить время на "бюрократические моменты" в будущем, и что переговоры по этому вопросу еще продолжаются.Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис 20 мая заявил о готовности страны отправить военных инструкторов на Украину в коалиции во главе с Францией.В свою очередь, газета The New York Times сообщала, что Киев на фоне продвижения российских войск попросил НАТО помочь с обучением новобранцев вблизи линии фронта. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун отметил, что развертывание инструкторов альянса на Украине представляется неизбежным.Президент Франции Эммануэль Макрон в начале мая в интервью The Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с таким подходом Парижа.В конце февраля Макрон также отмечал, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Тогда же он сообщил, что главы европейских государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь не удалось.Позднее французский лидер, подвергшийся резкой критике со стороны как союзников по НАТО, так и лидеров всех политических партий внутри страны, назвал свои слова тщательно обдуманными. Президент также указал на отсутствие у республики "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что положение стремительно меняется и чревато для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.

