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Во Франции ученик напал с ножом на учительницу - РИА Новости, 27.05.2024
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18:26 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/frantsiya-1948737972.html
Во Франции ученик напал с ножом на учительницу
Во Франции ученик напал с ножом на учительницу - РИА Новости, 27.05.2024
Во Франции ученик напал с ножом на учительницу
Ученик напал на учительницу с ножом в школе в департаменте Мен и Луара на западе Франции, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:26
2024-05-27T18:26
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ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Ученик напал на учительницу с ножом в школе в департаменте Мен и Луара на западе Франции, сообщает телеканал BFMTV. Инцидент произошел в коммуне Шемийе-ан-Анжу. Сообщается, что один из учеников набросился на учительницу во время урока английского. Она получила ранение в лицо. Восемнадцатилетний учащийся попытался скрыться с места преступления через окно, бросив оружие, но был вскоре задержан полицией. Он был взят под стражу. Отмечается, что в его задержании участвовали порядка 40 жандармов. Начато расследование по статье "умышленное убийство". Нападавший неизвестен полиции и не имеет плохих отзывов в школе. Перед атакой учитель спросила его, почему он несколько дней отсутствовал в школе. В октябре во Франции произошло резонансное нападение в лицее Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере страны. От ножевого ранения погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, еще три человека были ранены. После этого во Франции участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. Как сообщали СМИ, власти инициировали десятки расследований из-за подобных ложных сообщений. На протяжении нескольких дней в аэропорты по всей стране поступали сообщения о минировании, многие из них были неоднократно эвакуированы. Посетителей Версальского дворца также несколько раз эвакуировали.
https://ria.ru/20231013/shkola-1902630934.html
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в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции ученик напал с ножом на учительницу

BFMTV: во Франции ученик напал с ножом на учительницу во время урока английского

© РИА Новости / Евгений ПолойкоСотрудники полиции во Франции
Сотрудники полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Евгений Полойко
Сотрудники полиции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Ученик напал на учительницу с ножом в школе в департаменте Мен и Луара на западе Франции, сообщает телеканал BFMTV.
Инцидент произошел в коммуне Шемийе-ан-Анжу. Сообщается, что один из учеников набросился на учительницу во время урока английского. Она получила ранение в лицо. Восемнадцатилетний учащийся попытался скрыться с места преступления через окно, бросив оружие, но был вскоре задержан полицией. Он был взят под стражу. Отмечается, что в его задержании участвовали порядка 40 жандармов.
Спасатели и медицинские работники возле лицея Гамбетта в Аррасе во Франции. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
СМИ: семью напавшего на школу во Франции должны были выслать из страны
13 октября 2023, 18:25
Начато расследование по статье "умышленное убийство". Нападавший неизвестен полиции и не имеет плохих отзывов в школе. Перед атакой учитель спросила его, почему он несколько дней отсутствовал в школе.
В октябре во Франции произошло резонансное нападение в лицее Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере страны. От ножевого ранения погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, еще три человека были ранены. После этого во Франции участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. Как сообщали СМИ, власти инициировали десятки расследований из-за подобных ложных сообщений. На протяжении нескольких дней в аэропорты по всей стране поступали сообщения о минировании, многие из них были неоднократно эвакуированы. Посетителей Версальского дворца также несколько раз эвакуировали.
Полицейские на месте нападения мужчины с ножом в средней школе во французском Аррасе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Во Франции мужчина напал на школьников в лицее и зарезал учителя
13 октября 2023, 14:14
 
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