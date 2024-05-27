https://ria.ru/20240527/frantsiya-1948737972.html
Во Франции ученик напал с ножом на учительницу
Во Франции ученик напал с ножом на учительницу - РИА Новости, 27.05.2024
Во Франции ученик напал с ножом на учительницу
Ученик напал на учительницу с ножом в школе в департаменте Мен и Луара на западе Франции, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:26
2024-05-27T18:26
2024-05-27T18:26
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ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Ученик напал на учительницу с ножом в школе в департаменте Мен и Луара на западе Франции, сообщает телеканал BFMTV. Инцидент произошел в коммуне Шемийе-ан-Анжу. Сообщается, что один из учеников набросился на учительницу во время урока английского. Она получила ранение в лицо. Восемнадцатилетний учащийся попытался скрыться с места преступления через окно, бросив оружие, но был вскоре задержан полицией. Он был взят под стражу. Отмечается, что в его задержании участвовали порядка 40 жандармов. Начато расследование по статье "умышленное убийство". Нападавший неизвестен полиции и не имеет плохих отзывов в школе. Перед атакой учитель спросила его, почему он несколько дней отсутствовал в школе. В октябре во Франции произошло резонансное нападение в лицее Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере страны. От ножевого ранения погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, еще три человека были ранены. После этого во Франции участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. Как сообщали СМИ, власти инициировали десятки расследований из-за подобных ложных сообщений. На протяжении нескольких дней в аэропорты по всей стране поступали сообщения о минировании, многие из них были неоднократно эвакуированы. Посетителей Версальского дворца также несколько раз эвакуировали.
https://ria.ru/20231013/shkola-1902630934.html
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в мире, франция
Во Франции ученик напал с ножом на учительницу
BFMTV: во Франции ученик напал с ножом на учительницу во время урока английского
ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости.
Ученик напал на учительницу с ножом в школе в департаменте Мен и Луара на западе Франции, сообщает телеканал BFMTV
.
Инцидент произошел в коммуне Шемийе-ан-Анжу. Сообщается, что один из учеников набросился на учительницу во время урока английского. Она получила ранение в лицо. Восемнадцатилетний учащийся попытался скрыться с места преступления через окно, бросив оружие, но был вскоре задержан полицией. Он был взят под стражу. Отмечается, что в его задержании участвовали порядка 40 жандармов.
Начато расследование по статье "умышленное убийство". Нападавший неизвестен полиции и не имеет плохих отзывов в школе. Перед атакой учитель спросила его, почему он несколько дней отсутствовал в школе.
В октябре во Франции произошло резонансное нападение в лицее Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере страны. От ножевого ранения погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, еще три человека были ранены. После этого во Франции участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. Как сообщали СМИ, власти инициировали десятки расследований из-за подобных ложных сообщений. На протяжении нескольких дней в аэропорты по всей стране поступали сообщения о минировании, многие из них были неоднократно эвакуированы. Посетителей Версальского дворца также несколько раз эвакуировали.