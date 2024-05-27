https://ria.ru/20240527/film-1948682749.html
"Майор Гром: Игра" возглавил кинопрокат в РФ по итогам уикенда
"Майор Гром: Игра" возглавил кинопрокат в РФ по итогам уикенда - РИА Новости, 27.05.2024
"Майор Гром: Игра" возглавил кинопрокат в РФ по итогам уикенда
Новый фильм по отечественным комиксам "Майор Гром: Игра" возглавил российский кинопрокат, заработав 162,9 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:00
2024-05-27T12:00
2024-05-27T16:01
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Новый фильм по отечественным комиксам "Майор Гром: Игра" возглавил российский кинопрокат, заработав 162,9 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Кинокартина "Министерство неджентельменских дел" Гая Ричи утратила первенство и оказалась на втором месте со сборами 57 миллионов рублей. На третье место опустился фильм "Сто лет тому вперед", несколько недель сохранявший лидерство в прокате, со сборами 39,4 миллионов рублей. Четвертое место досталось фильму "Фуриоса: Хроники Безумного Макса": сборы в странах СНГ без России и Белоруссии составили 35,5 миллионов рублей. На пятом месте оказался "Гарфилд". Картина собрала в прокате в странах СНГ без России и Белоруссии 28 миллионов рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, снг, белоруссия, кино и сериалы, новости культуры
Культура, Россия, СНГ, Белоруссия, Кино и сериалы, Новости культуры
"Майор Гром: Игра" возглавил кинопрокат в РФ по итогам уикенда
Фильм "Майор Гром: Игра" возглавил кинопрокат в РФ по итогам уикенда
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Новый фильм по отечественным комиксам "Майор Гром: Игра" возглавил российский кинопрокат, заработав 162,9 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
Кинокартина "Министерство неджентельменских дел" Гая Ричи утратила первенство и оказалась на втором месте со сборами 57 миллионов рублей.
На третье место опустился фильм "Сто лет тому вперед", несколько недель сохранявший лидерство в прокате, со сборами 39,4 миллионов рублей.
Четвертое место досталось фильму "Фуриоса: Хроники Безумного Макса": сборы в странах СНГ без России и Белоруссии составили 35,5 миллионов рублей.
На пятом месте оказался "Гарфилд". Картина собрала в прокате в странах СНГ без России и Белоруссии 28 миллионов рублей.