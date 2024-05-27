https://ria.ru/20240527/film-1948682749.html

"Майор Гром: Игра" возглавил кинопрокат в РФ по итогам уикенда

"Майор Гром: Игра" возглавил кинопрокат в РФ по итогам уикенда - РИА Новости, 27.05.2024

"Майор Гром: Игра" возглавил кинопрокат в РФ по итогам уикенда

Новый фильм по отечественным комиксам "Майор Гром: Игра" возглавил российский кинопрокат, заработав 162,9 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:00

2024-05-27T12:00

2024-05-27T16:01

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Новый фильм по отечественным комиксам "Майор Гром: Игра" возглавил российский кинопрокат, заработав 162,9 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Кинокартина "Министерство неджентельменских дел" Гая Ричи утратила первенство и оказалась на втором месте со сборами 57 миллионов рублей. На третье место опустился фильм "Сто лет тому вперед", несколько недель сохранявший лидерство в прокате, со сборами 39,4 миллионов рублей. Четвертое место досталось фильму "Фуриоса: Хроники Безумного Макса": сборы в странах СНГ без России и Белоруссии составили 35,5 миллионов рублей. На пятом месте оказался "Гарфилд". Картина собрала в прокате в странах СНГ без России и Белоруссии 28 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240517/kino-1946132295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

россия, снг, белоруссия, кино и сериалы, новости культуры