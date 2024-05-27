Рейтинг@Mail.ru
"Майор Гром: Игра" возглавил кинопрокат в РФ по итогам уикенда - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:00 27.05.2024 (обновлено: 16:01 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/film-1948682749.html
"Майор Гром: Игра" возглавил кинопрокат в РФ по итогам уикенда
"Майор Гром: Игра" возглавил кинопрокат в РФ по итогам уикенда - РИА Новости, 27.05.2024
"Майор Гром: Игра" возглавил кинопрокат в РФ по итогам уикенда
Новый фильм по отечественным комиксам "Майор Гром: Игра" возглавил российский кинопрокат, заработав 162,9 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:00
2024-05-27T16:01
культура
россия
снг
белоруссия
кино и сериалы
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917985535_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d458d1fbe2f588ba7897601e9440fdd4.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Новый фильм по отечественным комиксам "Майор Гром: Игра" возглавил российский кинопрокат, заработав 162,9 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Кинокартина "Министерство неджентельменских дел" Гая Ричи утратила первенство и оказалась на втором месте со сборами 57 миллионов рублей. На третье место опустился фильм "Сто лет тому вперед", несколько недель сохранявший лидерство в прокате, со сборами 39,4 миллионов рублей. Четвертое место досталось фильму "Фуриоса: Хроники Безумного Макса": сборы в странах СНГ без России и Белоруссии составили 35,5 миллионов рублей. На пятом месте оказался "Гарфилд". Картина собрала в прокате в странах СНГ без России и Белоруссии 28 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240517/kino-1946132295.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917985535_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84462fa588fc28d2ff31963f94795cc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, снг, белоруссия, кино и сериалы, новости культуры
Культура, Россия, СНГ, Белоруссия, Кино и сериалы, Новости культуры
"Майор Гром: Игра" возглавил кинопрокат в РФ по итогам уикенда

Фильм "Майор Гром: Игра" возглавил кинопрокат в РФ по итогам уикенда

© Фото : КинопоискНа съемках фильма "Майор Гром: Игра"
На съемках фильма Майор Гром: Игра - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Кинопоиск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Новый фильм по отечественным комиксам "Майор Гром: Игра" возглавил российский кинопрокат, заработав 162,9 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
Кинокартина "Министерство неджентельменских дел" Гая Ричи утратила первенство и оказалась на втором месте со сборами 57 миллионов рублей.
На третье место опустился фильм "Сто лет тому вперед", несколько недель сохранявший лидерство в прокате, со сборами 39,4 миллионов рублей.
Четвертое место досталось фильму "Фуриоса: Хроники Безумного Макса": сборы в странах СНГ без России и Белоруссии составили 35,5 миллионов рублей.
На пятом месте оказался "Гарфилд". Картина собрала в прокате в странах СНГ без России и Белоруссии 28 миллионов рублей.
Кадр из фильма Министерство неджентльменских дел
Новый фильм Гая Ричи о Второй мировой: что с ним не так
17 мая, 08:00
 
КультураРоссияСНГБелоруссияКино и сериалыНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала