https://ria.ru/20240527/fas-1948552655.html
ФАС проанализирует тарифы на аэропортовое обслуживание
ФАС проанализирует тарифы на аэропортовое обслуживание - РИА Новости, 27.05.2024
ФАС проанализирует тарифы на аэропортовое обслуживание
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проанализирует тарифы на аэропортовое и наземное обслуживание в РФ, а также стоимость реализации авиакомпаниям... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:44
2024-05-27T10:44
2024-05-27T11:06
экономика
россия
максим шаскольский
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
аэрофлот
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проанализирует тарифы на аэропортовое и наземное обслуживание в РФ, а также стоимость реализации авиакомпаниям керосина, говорится в пресс-релизе ФАС по итогам рабочей встречи с руководством авиакомпании "Аэрофлот". В ходе встречи стороны договорились уточнить механизмы реализации динамического ценообразования авиакомпаний и коммерческую политику с учетом изменившейся рыночной среды. "ФАС России, со своей стороны, проанализирует тарифы на аэропортовое и наземное обслуживание и стоимость реализации авиакомпаниям авиакеросина", - говорится в сообщении. Глава регулятора Максим Шаскольский, выступая на годовой коллегии ведомства в середине мая, сообщил, что ведомство получает большое количество жалоб на рост цен на авиабилеты. Основным фактором удорожания он назвал рост расходов авиакомпаний на техобслуживание, ремонт, запасные части, а также сокращение субсидий по сравнению с 2022 годом. В связи с этим ФАС попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан. Кроме того, стороны обсудили целесообразность установления базовых нормативов для аэропортов в части объемов инвестиций в строительство и реконструкцию аэровокзалов, учитывая необходимость включения впоследствии данных затрат в тарифы для авиаперевозчиков.
https://ria.ru/20240527/aviabilety-1948544043.html
https://ria.ru/20240409/kompensatsiya-1938732968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аэрофлот
Экономика, Россия, Максим Шаскольский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Аэрофлот
ФАС проанализирует тарифы на аэропортовое обслуживание
ФАС проанализирует тарифы на аэропортовое обслуживание и цены на керосин
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проанализирует тарифы на аэропортовое и наземное обслуживание в РФ, а также стоимость реализации авиакомпаниям керосина, говорится в пресс-релизе ФАС по итогам рабочей встречи с руководством авиакомпании "Аэрофлот".
В ходе встречи стороны договорились уточнить механизмы реализации динамического ценообразования авиакомпаний и коммерческую политику с учетом изменившейся рыночной среды.
"ФАС России, со своей стороны, проанализирует тарифы на аэропортовое и наземное обслуживание и стоимость реализации авиакомпаниям авиакеросина", - говорится в сообщении.
Глава регулятора Максим Шаскольский
, выступая на годовой коллегии ведомства в середине мая, сообщил, что ведомство получает большое количество жалоб на рост цен на авиабилеты. Основным фактором удорожания он назвал рост расходов авиакомпаний на техобслуживание, ремонт, запасные части, а также сокращение субсидий по сравнению с 2022 годом.
В связи с этим ФАС попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан. Кроме того, стороны обсудили целесообразность установления базовых нормативов для аэропортов в части объемов инвестиций в строительство и реконструкцию аэровокзалов, учитывая необходимость включения впоследствии данных затрат в тарифы для авиаперевозчиков.