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Сроки отключений света на Украине могут увеличиться, сообщил эксперт - РИА Новости, 27.05.2024
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12:34 27.05.2024 (обновлено: 12:38 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/ekspert-1948602514.html
Сроки отключений света на Украине могут увеличиться, сообщил эксперт
Сроки отключений света на Украине могут увеличиться, сообщил эксперт - РИА Новости, 27.05.2024
Сроки отключений света на Украине могут увеличиться, сообщил эксперт
Сроки отключений света на Украине могут существенно увеличиться уже этим летом после повышения тарифов, особенно в Киеве, сообщил директор энергетических... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:34
2024-05-27T12:38
специальная военная операция на украине
жкх
украина
киев
запорожье
герман галущенко
рбк (медиагруппа)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Сроки отключений света на Украине могут существенно увеличиться уже этим летом после повышения тарифов, особенно в Киеве, сообщил директор энергетических программ украинского социологического Центра Разумкова Владимир Омельченко. "Существует риск того, что после повышения тарифов энергоснабжение будут ограничивать еще сильнее. Это связано в первую очередь с летом. Тогда же ремонтная компания из-за жаркой погоды и роста потребления будет дороже. Поэтому дефицит в системе увеличится и может быть особенно большим уже в июле. И сроки отключений могут серьезно увеличиться", - приводит слова Омельченко агентство РБК-Украина. По его словам, повышение тарифов позволит сократить долги на рынке и сбалансировать финансовую ситуацию в энергетических компаниях. "Это не значит, что восстановление мощностей будет происходить быстро", - добавил эксперт. Как отмечает агентство со ссылкой на Омельченко, наибольшие отключения коснутся Киева. "Жители Киева больше всего почувствуют будущие отключения света. Сегодня же определение лимитов не учитывает наличие критической инфраструктуры, которой в столице много и которая иногда работает на всю страну", - подытожил Омельченко. Как сообщает РБК-Украина, ранее глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что решение о повышении тарифа будет принято правительством до конца мая. По его словам, повышение тарифов будет для всех разным. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.
https://ria.ru/20240420/svet-1941275262.html
https://ria.ru/20240519/otklyucheniya-1947058505.html
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украина
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жкх, украина, киев, запорожье, герман галущенко, рбк (медиагруппа), вооруженные силы украины, дтэк
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Украина, Киев, Запорожье, Герман Галущенко, РБК (медиагруппа), Вооруженные силы Украины, ДТЭК, В мире
Сроки отключений света на Украине могут увеличиться, сообщил эксперт

Эксперт: сроки отключения света на Украине могут увеличиться, особенно в Киеве

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Сроки отключений света на Украине могут существенно увеличиться уже этим летом после повышения тарифов, особенно в Киеве, сообщил директор энергетических программ украинского социологического Центра Разумкова Владимир Омельченко.
"Существует риск того, что после повышения тарифов энергоснабжение будут ограничивать еще сильнее. Это связано в первую очередь с летом. Тогда же ремонтная компания из-за жаркой погоды и роста потребления будет дороже. Поэтому дефицит в системе увеличится и может быть особенно большим уже в июле. И сроки отключений могут серьезно увеличиться", - приводит слова Омельченко агентство РБК-Украина.
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По его словам, повышение тарифов позволит сократить долги на рынке и сбалансировать финансовую ситуацию в энергетических компаниях. "Это не значит, что восстановление мощностей будет происходить быстро", - добавил эксперт.
Как отмечает агентство со ссылкой на Омельченко, наибольшие отключения коснутся Киева. "Жители Киева больше всего почувствуют будущие отключения света. Сегодня же определение лимитов не учитывает наличие критической инфраструктуры, которой в столице много и которая иногда работает на всю страну", - подытожил Омельченко.
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Как сообщает РБК-Украина, ранее глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что решение о повышении тарифа будет принято правительством до конца мая. По его словам, повышение тарифов будет для всех разным.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХУкраинаКиевЗапорожьеГерман ГалущенкоРБК (медиагруппа)Вооруженные силы УкраиныДТЭК
 
 
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