https://ria.ru/20240527/drony-1948517198.html

Расчет FPV-дронов поразил блиндаж ВСУ у Работино

Расчет FPV-дронов поразил блиндаж ВСУ у Работино - РИА Новости, 27.05.2024

Расчет FPV-дронов поразил блиндаж ВСУ у Работино

Расчет ударных FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" поразил блиндаж ВСУ и украинских военных к северу от населенного... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T05:18

2024-05-27T05:18

2024-05-27T05:40

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 27 мая - РИА Новости. Расчет ударных FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" поразил блиндаж ВСУ и украинских военных к северу от населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал журналистам старший пилот ударных FPV-дронов с позывным "Хазар". "Нанесли удар по блиндажу с живой силой противника севернее Работино... Когда пилот "Мавика" (разведывательный дрон Mavic - ред.) обнаруживает цель, мы сразу же взлетаем, подлетаем к цели и начинаем пикирование. Бывает очень часто, что ведем свободную охоту по поиску техники или живой силы противника", - рассказал "Хазар". Он добавил, что на этом участке линии соприкосновения один расчет применяет не менее 40 ударных дронов в неделю, в большинстве случаев добиваясь поражения техники и военнослужащих противника.

https://ria.ru/20240527/drony-1948512592.html

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работино, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф