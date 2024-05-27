https://ria.ru/20240527/drony-1948517198.html
Расчет FPV-дронов поразил блиндаж ВСУ у Работино
Расчет FPV-дронов поразил блиндаж ВСУ у Работино - РИА Новости, 27.05.2024
Расчет FPV-дронов поразил блиндаж ВСУ у Работино
Расчет ударных FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" поразил блиндаж ВСУ и украинских военных к северу от населенного... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T05:18
2024-05-27T05:18
2024-05-27T05:40
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 27 мая - РИА Новости. Расчет ударных FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" поразил блиндаж ВСУ и украинских военных к северу от населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал журналистам старший пилот ударных FPV-дронов с позывным "Хазар". "Нанесли удар по блиндажу с живой силой противника севернее Работино... Когда пилот "Мавика" (разведывательный дрон Mavic - ред.) обнаруживает цель, мы сразу же взлетаем, подлетаем к цели и начинаем пикирование. Бывает очень часто, что ведем свободную охоту по поиску техники или живой силы противника", - рассказал "Хазар". Он добавил, что на этом участке линии соприкосновения один расчет применяет не менее 40 ударных дронов в неделю, в большинстве случаев добиваясь поражения техники и военнослужащих противника.
https://ria.ru/20240527/drony-1948512592.html
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Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Расчет FPV-дронов поразил блиндаж ВСУ у Работино
Расчет ударных FPV-дронов поразил блиндаж ВСУ у Работино в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 27 мая - РИА Новости. Расчет ударных FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" поразил блиндаж ВСУ и украинских военных к северу от населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал журналистам старший пилот ударных FPV-дронов с позывным "Хазар".
"Нанесли удар по блиндажу с живой силой противника севернее Работино... Когда пилот "Мавика" (разведывательный дрон Mavic - ред.) обнаруживает цель, мы сразу же взлетаем, подлетаем к цели и начинаем пикирование. Бывает очень часто, что ведем свободную охоту по поиску техники или живой силы противника", - рассказал "Хазар".
Он добавил, что на этом участке линии соприкосновения один расчет применяет не менее 40 ударных дронов в неделю, в большинстве случаев добиваясь поражения техники и военнослужащих противника.