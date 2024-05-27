Рейтинг@Mail.ru
Расчет FPV-дронов поразил блиндаж ВСУ у Работино - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 27.05.2024 (обновлено: 05:40 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/drony-1948517198.html
Расчет FPV-дронов поразил блиндаж ВСУ у Работино
Расчет FPV-дронов поразил блиндаж ВСУ у Работино - РИА Новости, 27.05.2024
Расчет FPV-дронов поразил блиндаж ВСУ у Работино
Расчет ударных FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" поразил блиндаж ВСУ и украинских военных к северу от населенного... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T05:18
2024-05-27T05:40
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908801607_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_96cf136712bd9e4bf94ddcf5eab66571.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 27 мая - РИА Новости. Расчет ударных FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" поразил блиндаж ВСУ и украинских военных к северу от населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал журналистам старший пилот ударных FPV-дронов с позывным "Хазар". "Нанесли удар по блиндажу с живой силой противника севернее Работино... Когда пилот "Мавика" (разведывательный дрон Mavic - ред.) обнаруживает цель, мы сразу же взлетаем, подлетаем к цели и начинаем пикирование. Бывает очень часто, что ведем свободную охоту по поиску техники или живой силы противника", - рассказал "Хазар". Он добавил, что на этом участке линии соприкосновения один расчет применяет не менее 40 ударных дронов в неделю, в большинстве случаев добиваясь поражения техники и военнослужащих противника.
https://ria.ru/20240527/drony-1948512592.html
работино
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908801607_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d81e02af0afe30bb201c2970d95c80c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
работино, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Расчет FPV-дронов поразил блиндаж ВСУ у Работино

Расчет ударных FPV-дронов поразил блиндаж ВСУ у Работино в Запорожской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОператор управляет беспилотным летательным аппаратом
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 27 мая - РИА Новости. Расчет ударных FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" поразил блиндаж ВСУ и украинских военных к северу от населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал журналистам старший пилот ударных FPV-дронов с позывным "Хазар".
"Нанесли удар по блиндажу с живой силой противника севернее Работино... Когда пилот "Мавика" (разведывательный дрон Mavic - ред.) обнаруживает цель, мы сразу же взлетаем, подлетаем к цели и начинаем пикирование. Бывает очень часто, что ведем свободную охоту по поиску техники или живой силы противника", - рассказал "Хазар".
Боец готовит FPV-дрон к полету - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Оператор FPV-дрона побил достижение знаменитого советского снайпера Зайцева
03:03
Он добавил, что на этом участке линии соприкосновения один расчет применяет не менее 40 ударных дронов в неделю, в большинстве случаев добиваясь поражения техники и военнослужащих противника.
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала