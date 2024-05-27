https://ria.ru/20240527/dron-1948602938.html
В Белгородской области сбили украинский дрон над селом
В Белгородской области сбили украинский дрон над селом - РИА Новости, 27.05.2024
В Белгородской области сбили украинский дрон над селом
Бойцы территориальной самообороны сбили украинский дрон над селом в Грайворонском городском округе, при детонации в воздухе осколки повредили забор частного... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:36
2024-05-27T12:36
2024-05-27T12:36
происшествия
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БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Бойцы территориальной самообороны сбили украинский дрон над селом в Грайворонском городском округе, при детонации в воздухе осколки повредили забор частного дома и автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Участники территориальной самообороны сбили очередной БПЛА самолетного типа в селе Замостье Грайворонского городского округа. В результате его детонации в воздухе осколками посечен забор частного жилого домовладения и поврежден один легковой автомобиль. Никто из мирных жителей не пострадал", - написал Гладков. Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Ранее в понедельник глава региона информировал, что украинский дрон взорвался на автомобильной стоянке в центре города Грайворон, ранена мирная жительница.
https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948550965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Происшествия, Белгородская область, Сумская область, Украина, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области сбили украинский дрон над селом
Бойцы белгородской теробороны сбили дрон ВСУ, повреждены забор и автомобиль