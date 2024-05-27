https://ria.ru/20240527/draka-1948554066.html

Участников массовой драки на юге Москвы выдворят из России

Участников массовой драки на юге Москвы выдворят из России - РИА Новости, 27.05.2024

Участников массовой драки на юге Москвы выдворят из России

Шестерых участников драки с поножовщиной на юге Москвы выдворят из России, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции столицы. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:47

2024-05-27T10:47

2024-05-27T16:18

происшествия

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Шестерых участников драки с поножовщиной на юге Москвы выдворят из России, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции столицы. Уточняется, что Нагатинский районный суд рассмотрел материалы дел о нарушении этими людьми миграционного законодательства."По результатам изучения материалов дел и протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3.1 статьи 18.8 КоАП России, частью 3 статьи 18.8 КоАП России в отношении Машарифзоды Д. С., Камолова Ж. Ж. у., Гусейнова Н. Ф. о., Курбанова М. А. у., Ражабова С. Д., указанные лица признаны виновными в совершении вышеуказанных административных правонарушений и им назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей с административным выдворением с территории Российской Федерации путем принудительного контролируемого выезда", — говорится в сообщении.Кроме того, еще одному участнику драки, Солаеву, назначили штраф в размере семи тысяч рублей с административным выдворением из России.Потасовка с участием около 15 человек со стрельбой из травматического оружия и поножовщиной произошла вечером 21 мая на Медынской улице в Москве. Двоих пострадавших госпитализировали с ножевыми ранениями. МВД сообщало о задержании семерых мужчин в возрасте от 26 до 35 лет. По информации прокуратуры, причиной конфликта могло стать замечание одному из участников касательно женщины. Следователи возбудили уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия