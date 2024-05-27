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Новая развязка на пересечении М-1 и А-108 появится в МО к 2025 году - РИА Новости, 27.05.2024
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Новости Подмосковья
 
15:48 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/dorogi-1948676535.html
Новая развязка на пересечении М-1 и А-108 появится в МО к 2025 году
Новая развязка на пересечении М-1 и А-108 появится в МО к 2025 году - РИА Новости, 27.05.2024
Новая развязка на пересечении М-1 и А-108 появится в МО к 2025 году
Строители начали укладку асфальта на участке дороги М-1 "Беларусь" в районе поселка Дорохово. Эта развязка соединит шоссе с трассой с А-108 Московского большого РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:48
2024-05-27T15:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Строители начали укладку асфальта на участке дороги М-1 "Беларусь" в районе поселка Дорохово. Эта развязка соединит шоссе с трассой с А-108 Московского большого кольца, сообщил 360.ru.По данным регионального минтранса, рабочие уже положили около 38 тысяч квадратных метров верхнего слоя основания покрытия. Всего строителям предстоит уложить асфальт на площади более 162 тысяч квадратных метров.Отмечается, что строительство транспортной развязки, которая позволит исключить пересечение в одном уровне дорог М-1 "Беларусь" и А-108 Московского большого кольца, планируют завершить к 2025 году.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Новая развязка на пересечении М-1 и А-108 появится в МО к 2025 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДорожное покрытие
Дорожное покрытие - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Строители начали укладку асфальта на участке дороги М-1 "Беларусь" в районе поселка Дорохово. Эта развязка соединит шоссе с трассой с А-108 Московского большого кольца, сообщил 360.ru.
По данным регионального минтранса, рабочие уже положили около 38 тысяч квадратных метров верхнего слоя основания покрытия. Всего строителям предстоит уложить асфальт на площади более 162 тысяч квадратных метров.
Отмечается, что строительство транспортной развязки, которая позволит исключить пересечение в одном уровне дорог М-1 "Беларусь" и А-108 Московского большого кольца, планируют завершить к 2025 году.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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