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Новая развязка на пересечении М-1 и А-108 появится в МО к 2025 году

Новая развязка на пересечении М-1 и А-108 появится в МО к 2025 году - РИА Новости, 27.05.2024

Новая развязка на пересечении М-1 и А-108 появится в МО к 2025 году

Строители начали укладку асфальта на участке дороги М-1 "Беларусь" в районе поселка Дорохово. Эта развязка соединит шоссе с трассой с А-108 Московского большого РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:48

2024-05-27T15:48

2024-05-27T15:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Строители начали укладку асфальта на участке дороги М-1 "Беларусь" в районе поселка Дорохово. Эта развязка соединит шоссе с трассой с А-108 Московского большого кольца, сообщил 360.ru.По данным регионального минтранса, рабочие уже положили около 38 тысяч квадратных метров верхнего слоя основания покрытия. Всего строителям предстоит уложить асфальт на площади более 162 тысяч квадратных метров.Отмечается, что строительство транспортной развязки, которая позволит исключить пересечение в одном уровне дорог М-1 "Беларусь" и А-108 Московского большого кольца, планируют завершить к 2025 году.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)