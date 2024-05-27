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Правительство назвало сроки доработок последующих российских лунных станций - РИА Новости, 27.05.2024
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21:15 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/dorabotki-1948769755.html
Правительство назвало сроки доработок последующих российских лунных станций
Правительство назвало сроки доработок последующих российских лунных станций - РИА Новости, 27.05.2024
Правительство назвало сроки доработок последующих российских лунных станций
Перечень доработок, которым подвергнутся следующие российские лунные станции, чтобы не повторить судьбу "Луны-25", будет определен в сентябре 2024 года,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T21:15
2024-05-27T21:15
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Перечень доработок, которым подвергнутся следующие российские лунные станции, чтобы не повторить судьбу "Луны-25", будет определен в сентябре 2024 года, говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы, заданные перед отчетом кабмина в нижней палате парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Для определения конкретного объема требуемых доработок программного обеспечения и бортовой аппаратуры последующих космических аппаратов реализуются в том числе мероприятия по доработке протоколов взаимодействия устройств, входящих в состав бортовой аппаратуры, а также их дополнительных проверках на моделирующих стендах и штатной бортовой аппаратуре. Ориентировочный срок представления их официальных итогов - сентябрь 2024 года", - говорится в ответах. Уточняется, что в октябре 2023 года была завершена работа межведомственной комиссии по выяснению причин нештатного функционирования "Луны-25". Наиболее вероятной причиной аварии явилось нештатное и имеющее случайный характер функционирование бортовой системы управления в момент выдачи тормозного импульса перед посадкой. Кроме того, в кабмине уточнили, что, согласно договору, аппарат был застрахован на период с момента пуска ракеты до момента отделения "Луны-25" от разгонного блока на орбите Земли. Авария произошла на орбите Луны, поэтому страховая сумма выплачиваться не будет. Россия впервые за почти 50 лет запустила аппарат к естественному спутнику Земли 11 августа 2023 года, 19 августа станция "Луна-25" из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны.
https://ria.ru/20240527/dvigatel-1948727460.html
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Космос - РИА Наука, Земля, Луна, Россия
Правительство назвало сроки доработок последующих российских лунных станций

Перечень доработок лунных станций после аварии "Луны-25" появится в сентябре

© Фото : РоскосмосФото станции "Луна-25"
Фото станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Роскосмос
Фото станции "Луна-25". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Перечень доработок, которым подвергнутся следующие российские лунные станции, чтобы не повторить судьбу "Луны-25", будет определен в сентябре 2024 года, говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы, заданные перед отчетом кабмина в нижней палате парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Для определения конкретного объема требуемых доработок программного обеспечения и бортовой аппаратуры последующих космических аппаратов реализуются в том числе мероприятия по доработке протоколов взаимодействия устройств, входящих в состав бортовой аппаратуры, а также их дополнительных проверках на моделирующих стендах и штатной бортовой аппаратуре. Ориентировочный срок представления их официальных итогов - сентябрь 2024 года", - говорится в ответах.
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Уточняется, что в октябре 2023 года была завершена работа межведомственной комиссии по выяснению причин нештатного функционирования "Луны-25". Наиболее вероятной причиной аварии явилось нештатное и имеющее случайный характер функционирование бортовой системы управления в момент выдачи тормозного импульса перед посадкой.
Кроме того, в кабмине уточнили, что, согласно договору, аппарат был застрахован на период с момента пуска ракеты до момента отделения "Луны-25" от разгонного блока на орбите Земли. Авария произошла на орбите Луны, поэтому страховая сумма выплачиваться не будет.
Россия впервые за почти 50 лет запустила аппарат к естественному спутнику Земли 11 августа 2023 года, 19 августа станция "Луна-25" из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны.
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