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Домодедово работает в штатном режиме - РИА Новости, 27.05.2024
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21:43 27.05.2024 (обновлено: 21:57 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/domodedovo-1948785651.html
Домодедово работает в штатном режиме
Домодедово работает в штатном режиме - РИА Новости, 27.05.2024
Домодедово работает в штатном режиме
Домодедово работает штатно на фоне уничтожения силами ПВО малоразмерного воздушного шара в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T21:43
2024-05-27T21:57
домодедово (аэропорт)
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Домодедово работает штатно на фоне уничтожения силами ПВО малоразмерного воздушного шара в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.&quot;Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, без отклонений от расписания. Задержек рейсов на прилет и на вылет нет&quot;, - подтвердил представитель воздушной гавани.Ранее об уничтожении воздушного шара сообщили в Минобороны РФ.
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московская область (подмосковье)
россия
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домодедово (аэропорт), происшествия, московская область (подмосковье), россия
Домодедово (аэропорт), Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
Домодедово работает в штатном режиме

Домодедово работает в штатном режиме, без отклонений от расписания

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Аэропорт Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Домодедово работает штатно на фоне уничтожения силами ПВО малоразмерного воздушного шара в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
«

"Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, без отклонений от расписания. Задержек рейсов на прилет и на вылет нет", - подтвердил представитель воздушной гавани.

Ранее об уничтожении воздушного шара сообщили в Минобороны РФ.
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Домодедово (аэропорт)ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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