https://ria.ru/20240527/domodedovo-1948785651.html

Домодедово работает в штатном режиме

Домодедово работает в штатном режиме - РИА Новости, 27.05.2024

Домодедово работает в штатном режиме

Домодедово работает штатно на фоне уничтожения силами ПВО малоразмерного воздушного шара в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T21:43

2024-05-27T21:43

2024-05-27T21:57

домодедово (аэропорт)

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Домодедово работает штатно на фоне уничтожения силами ПВО малоразмерного воздушного шара в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, без отклонений от расписания. Задержек рейсов на прилет и на вылет нет", - подтвердил представитель воздушной гавани.Ранее об уничтожении воздушного шара сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240527/soglashenie-1948758450.html

московская область (подмосковье)

россия

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домодедово (аэропорт), происшествия, московская область (подмосковье), россия