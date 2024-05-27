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Доходы бюджета Калужской области выросли на 6% в I квартале 2024 года - РИА Новости, 27.05.2024
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Калужская область
 
16:53 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/dokhody-1948700975.html
Доходы бюджета Калужской области выросли на 6% в I квартале 2024 года
Доходы бюджета Калужской области выросли на 6% в I квартале 2024 года - РИА Новости, 27.05.2024
Доходы бюджета Калужской области выросли на 6% в I квартале 2024 года
Доходы бюджета Калужской области по итогам I квартала 2024 года исполнены в сумме 20,852 миллиарда рублей, что на 6% больше поступлений за аналогичный период... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:53
2024-05-27T16:53
калужская область
калужская область
правительство калужской области
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КАЛУГА, 27 мая – РИА Новости. Доходы бюджета Калужской области по итогам I квартала 2024 года исполнены в сумме 20,852 миллиарда рублей, что на 6% больше поступлений за аналогичный период 2023 года, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник на заседании областного правительства региональный министр финансов Валентина Авдеева доложила об исполнении областного бюджета за I квартал 2024 года. "Доходы областного бюджета исполнены в сумме 20 миллиардов 852 миллиона рублей, что на 1 миллиард 237 миллионов рублей или на 6% больше поступлений за аналогичный период 2023 года", - говорится в сообщении. По данным Авдеевой, расходы исполнены в сумме 21,217 миллиарда рублей, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы на реализацию госпрограмм исполнены в сумме 19,518 миллиарда рублей. На финансирование расходов социального характера направлено 13,566 миллиарда рублей или 64% от общего объема расходов. Валентина Авдеева подчеркнула, что в целом областной бюджет направлен на повышение уровня жизни населения Калужской области. "Прежде всего, это расходы, связанные с достижением целевых показателей региональных проектов, которые являются региональными составляющими национальных проектов. На реализацию региональных проектов в отчетном периоде перечислено 2 миллиарда 553 миллиона рублей или 21 процент от уточненной бюджетной росписи", - сообщила региональный министр. Заместитель губернатора Карина Башкатова отметила, что в "бюджете региона отмечается небольшой, но рост доходов". "Все обязательства, которые заложены в бюджете, Калужская область выполняет", - подчеркнула замгубернатора.
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908496451.html
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https://ria.ru/20231019/byudzhet-1903938262.html
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калужская область, правительство калужской области
Калужская область, Калужская область, Правительство Калужской области

Доходы бюджета Калужской области выросли на 6% в I квартале 2024 года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЛУГА, 27 мая – РИА Новости. Доходы бюджета Калужской области по итогам I квартала 2024 года исполнены в сумме 20,852 миллиарда рублей, что на 6% больше поступлений за аналогичный период 2023 года, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник на заседании областного правительства региональный министр финансов Валентина Авдеева доложила об исполнении областного бюджета за I квартал 2024 года.
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"Доходы областного бюджета исполнены в сумме 20 миллиардов 852 миллиона рублей, что на 1 миллиард 237 миллионов рублей или на 6% больше поступлений за аналогичный период 2023 года", - говорится в сообщении.
По данным Авдеевой, расходы исполнены в сумме 21,217 миллиарда рублей, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы на реализацию госпрограмм исполнены в сумме 19,518 миллиарда рублей. На финансирование расходов социального характера направлено 13,566 миллиарда рублей или 64% от общего объема расходов.
Валентина Авдеева подчеркнула, что в целом областной бюджет направлен на повышение уровня жизни населения Калужской области.
«
"Прежде всего, это расходы, связанные с достижением целевых показателей региональных проектов, которые являются региональными составляющими национальных проектов. На реализацию региональных проектов в отчетном периоде перечислено 2 миллиарда 553 миллиона рублей или 21 процент от уточненной бюджетной росписи", - сообщила региональный министр.
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Заместитель губернатора Карина Башкатова отметила, что в "бюджете региона отмечается небольшой, но рост доходов".
"Все обязательства, которые заложены в бюджете, Калужская область выполняет", - подчеркнула замгубернатора.
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