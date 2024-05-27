https://ria.ru/20240527/dokhody-1948700975.html

Доходы бюджета Калужской области выросли на 6% в I квартале 2024 года

Доходы бюджета Калужской области выросли на 6% в I квартале 2024 года - РИА Новости, 27.05.2024

Доходы бюджета Калужской области выросли на 6% в I квартале 2024 года

Доходы бюджета Калужской области по итогам I квартала 2024 года исполнены в сумме 20,852 миллиарда рублей, что на 6% больше поступлений за аналогичный период... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:53

2024-05-27T16:53

2024-05-27T16:53

калужская область

калужская область

правительство калужской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

КАЛУГА, 27 мая – РИА Новости. Доходы бюджета Калужской области по итогам I квартала 2024 года исполнены в сумме 20,852 миллиарда рублей, что на 6% больше поступлений за аналогичный период 2023 года, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник на заседании областного правительства региональный министр финансов Валентина Авдеева доложила об исполнении областного бюджета за I квартал 2024 года. "Доходы областного бюджета исполнены в сумме 20 миллиардов 852 миллиона рублей, что на 1 миллиард 237 миллионов рублей или на 6% больше поступлений за аналогичный период 2023 года", - говорится в сообщении. По данным Авдеевой, расходы исполнены в сумме 21,217 миллиарда рублей, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы на реализацию госпрограмм исполнены в сумме 19,518 миллиарда рублей. На финансирование расходов социального характера направлено 13,566 миллиарда рублей или 64% от общего объема расходов. Валентина Авдеева подчеркнула, что в целом областной бюджет направлен на повышение уровня жизни населения Калужской области. "Прежде всего, это расходы, связанные с достижением целевых показателей региональных проектов, которые являются региональными составляющими национальных проектов. На реализацию региональных проектов в отчетном периоде перечислено 2 миллиарда 553 миллиона рублей или 21 процент от уточненной бюджетной росписи", - сообщила региональный министр. Заместитель губернатора Карина Башкатова отметила, что в "бюджете региона отмечается небольшой, но рост доходов". "Все обязательства, которые заложены в бюджете, Калужская область выполняет", - подчеркнула замгубернатора.

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908496451.html

https://ria.ru/20230922/stroitelstvo-1898121995.html

https://ria.ru/20231019/byudzhet-1903938262.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

калужская область, правительство калужской области