https://ria.ru/20240527/dnr-1948624374.html

В ДНР украинка предстанет перед судом за шпионаж

В ДНР украинка предстанет перед судом за шпионаж - РИА Новости, 27.05.2024

В ДНР украинка предстанет перед судом за шпионаж

Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в Верховный суд ДНР уголовное дело в отношении гражданки Украины, обвиняемой в шпионаже, сообщили РИА Новости РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:33

2024-05-27T13:33

2024-05-27T13:33

донецкая народная республика

украина

россия

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в Верховный суд ДНР уголовное дело в отношении гражданки Украины, обвиняемой в шпионаже, сообщили РИА Новости в прокуратуре. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летней гражданки Украины Анны Каплан. Она обвиняется по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - сказали в прокуратуре. По версии следствия, в марте 2023 года Каплан, проживающая в Мариуполе, используя мессенджеры, передавала сотруднику СБУ координаты мест дислокации личного состава одного из подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, расположенного на территории города. Каплан была задержана УФСБ России по ДНР. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20240521/vsu-1947363714.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, россия, служба безопасности украины