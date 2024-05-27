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В ДНР украинка предстанет перед судом за шпионаж - РИА Новости, 27.05.2024
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13:33 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/dnr-1948624374.html
В ДНР украинка предстанет перед судом за шпионаж
В ДНР украинка предстанет перед судом за шпионаж - РИА Новости, 27.05.2024
В ДНР украинка предстанет перед судом за шпионаж
Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в Верховный суд ДНР уголовное дело в отношении гражданки Украины, обвиняемой в шпионаже, сообщили РИА Новости РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:33
2024-05-27T13:33
донецкая народная республика
украина
россия
служба безопасности украины
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в Верховный суд ДНР уголовное дело в отношении гражданки Украины, обвиняемой в шпионаже, сообщили РИА Новости в прокуратуре. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летней гражданки Украины Анны Каплан. Она обвиняется по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - сказали в прокуратуре. По версии следствия, в марте 2023 года Каплан, проживающая в Мариуполе, используя мессенджеры, передавала сотруднику СБУ координаты мест дислокации личного состава одного из подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, расположенного на территории города. Каплан была задержана УФСБ России по ДНР. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
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донецкая народная республика, украина, россия, служба безопасности украины
Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Служба безопасности Украины
В ДНР украинка предстанет перед судом за шпионаж

В Верховный суд ДНР направили дело украинки Анны Каплан, обвиняемой в шпионаже

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в Верховный суд ДНР уголовное дело в отношении гражданки Украины, обвиняемой в шпионаже, сообщили РИА Новости в прокуратуре.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летней гражданки Украины Анны Каплан. Она обвиняется по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - сказали в прокуратуре.
По версии следствия, в марте 2023 года Каплан, проживающая в Мариуполе, используя мессенджеры, передавала сотруднику СБУ координаты мест дислокации личного состава одного из подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, расположенного на территории города.
Каплан была задержана УФСБ России по ДНР.
Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В ДНР будут судить украинского гранатометчика
21 мая, 11:27
 
Донецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияСлужба безопасности Украины
 
 
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