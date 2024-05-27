https://ria.ru/20240527/dni-1948760457.html

Дни Ростовской области проходят в Китае

Дни Ростовской области проходят в Китае - РИА Новости, 27.05.2024

Дни Ростовской области проходят в Китае

Ростовская область подписала пять соглашений о сотрудничестве в различных сферах с Китаем в рамках дней региона, которые открылись в Пекине, сообщил ростовский... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T20:42

2024-05-27T20:42

2024-05-27T20:42

ростовская область

технологии

китай

ростовская область

пекин

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая — РИА Новости. Ростовская область подписала пять соглашений о сотрудничестве в различных сферах с Китаем в рамках дней региона, которые открылись в Пекине, сообщил ростовский губернатор Василий Голубев. В настоящее время делегация региона во главе с губернатором находится в Китае, где проходят Дни Ростовской области. В рамках них в Пекине уже состоялся бизнес-форум, посвященный развитию торгово-экономического сотрудничества, в понедельник мероприятие стартовало в Шанхае. Был подписан ряд меморандумов, в том числе о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой области и Китайской торговой палатой по импорту и экспорту продуктов питания, местных продуктов и побочных продуктов животного происхождения. С китайскими партнерами были подписаны соглашения о поставках агропродукции Ростовской области. "Очень важно, что появились контакты у нашего бизнеса. Здесь, в Китае, востребованы наши предприятия, производящие сельхозпродукцию и не только. Подписан ряд соглашений по поставкам сельхозпродукции. Китайскую сторону интересует масло, продукция переработки зерновых, также интересует совместный обмен технологиями, который позволяет создавать бизнес, в том числе в Ростовской области", - приводятся в сообщении правительства области слова Голубева. Он добавил, что есть предложения о сотрудничестве в создании беспилотной техники. Подписаны и документы, которые предполагают расширение гуманитарного сотрудничества. Ростов подписал с провинцией Шаньдун меморандум о партнерстве до 2026 года включительно. Рассматривается возможность подписания межрегионального соглашения с одной из провинций Китая. "В общей сложности было подписано пять соглашений за эти два дня. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим новую динамику, имею в виду соглашения о развитии бизнеса", - сказал Голубев. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот региона с Китаем увеличился на 41%, экспорт вырос в 2,7 раза, импорт – на 21%. Предприятия области закупают у китайских партнеров продукцию машиностроения, химической и легкой промышленности, поставляют продовольствие, черные и цветные металлы, продукцию машиностроения.

https://ria.ru/20231004/rostovpredpriyatiya-1899996149.html

https://ria.ru/20240321/vystavka-1934795567.html

китай

ростовская область

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, китай, ростовская область, пекин, василий голубев