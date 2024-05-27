https://ria.ru/20240527/dni-1948760457.html
Дни Ростовской области проходят в Китае
Дни Ростовской области проходят в Китае - РИА Новости, 27.05.2024
Дни Ростовской области проходят в Китае
Ростовская область подписала пять соглашений о сотрудничестве в различных сферах с Китаем в рамках дней региона, которые открылись в Пекине, сообщил ростовский... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T20:42
2024-05-27T20:42
2024-05-27T20:42
ростовская область
технологии
китай
ростовская область
пекин
василий голубев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900019252_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_34babdd492eee94367e755119b3225db.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая — РИА Новости. Ростовская область подписала пять соглашений о сотрудничестве в различных сферах с Китаем в рамках дней региона, которые открылись в Пекине, сообщил ростовский губернатор Василий Голубев. В настоящее время делегация региона во главе с губернатором находится в Китае, где проходят Дни Ростовской области. В рамках них в Пекине уже состоялся бизнес-форум, посвященный развитию торгово-экономического сотрудничества, в понедельник мероприятие стартовало в Шанхае. Был подписан ряд меморандумов, в том числе о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой области и Китайской торговой палатой по импорту и экспорту продуктов питания, местных продуктов и побочных продуктов животного происхождения. С китайскими партнерами были подписаны соглашения о поставках агропродукции Ростовской области. "Очень важно, что появились контакты у нашего бизнеса. Здесь, в Китае, востребованы наши предприятия, производящие сельхозпродукцию и не только. Подписан ряд соглашений по поставкам сельхозпродукции. Китайскую сторону интересует масло, продукция переработки зерновых, также интересует совместный обмен технологиями, который позволяет создавать бизнес, в том числе в Ростовской области", - приводятся в сообщении правительства области слова Голубева. Он добавил, что есть предложения о сотрудничестве в создании беспилотной техники. Подписаны и документы, которые предполагают расширение гуманитарного сотрудничества. Ростов подписал с провинцией Шаньдун меморандум о партнерстве до 2026 года включительно. Рассматривается возможность подписания межрегионального соглашения с одной из провинций Китая. "В общей сложности было подписано пять соглашений за эти два дня. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим новую динамику, имею в виду соглашения о развитии бизнеса", - сказал Голубев. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот региона с Китаем увеличился на 41%, экспорт вырос в 2,7 раза, импорт – на 21%. Предприятия области закупают у китайских партнеров продукцию машиностроения, химической и легкой промышленности, поставляют продовольствие, черные и цветные металлы, продукцию машиностроения.
https://ria.ru/20231004/rostovpredpriyatiya-1899996149.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, китай, ростовская область, пекин, василий голубев
Ростовская область , Технологии, Китай, Ростовская область, Пекин, Василий Голубев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая — РИА Новости. Ростовская область подписала пять соглашений о сотрудничестве в различных сферах с Китаем в рамках дней региона, которые открылись в Пекине, сообщил ростовский губернатор Василий Голубев.
В настоящее время делегация региона во главе с губернатором находится в Китае, где проходят Дни Ростовской области. В рамках них в Пекине уже состоялся бизнес-форум, посвященный развитию торгово-экономического сотрудничества, в понедельник мероприятие стартовало в Шанхае
.
Был подписан ряд меморандумов, в том числе о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой области и Китайской торговой палатой по импорту и экспорту продуктов питания, местных продуктов и побочных продуктов животного происхождения. С китайскими партнерами были подписаны соглашения о поставках агропродукции Ростовской области.
«
"Очень важно, что появились контакты у нашего бизнеса. Здесь, в Китае, востребованы наши предприятия, производящие сельхозпродукцию и не только. Подписан ряд соглашений по поставкам сельхозпродукции. Китайскую сторону интересует масло, продукция переработки зерновых, также интересует совместный обмен технологиями, который позволяет создавать бизнес, в том числе в Ростовской области", - приводятся в сообщении правительства области слова Голубева.
Он добавил, что есть предложения о сотрудничестве в создании беспилотной техники. Подписаны и документы, которые предполагают расширение гуманитарного сотрудничества. Ростов
подписал с провинцией Шаньдун
меморандум о партнерстве до 2026 года включительно. Рассматривается возможность подписания межрегионального соглашения с одной из провинций Китая.
"В общей сложности было подписано пять соглашений за эти два дня. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим новую динамику, имею в виду соглашения о развитии бизнеса", - сказал Голубев.
По итогам прошлого года внешнеторговый оборот региона с Китаем увеличился на 41%, экспорт вырос в 2,7 раза, импорт – на 21%. Предприятия области закупают у китайских партнеров продукцию машиностроения, химической и легкой промышленности, поставляют продовольствие, черные и цветные металлы, продукцию машиностроения.