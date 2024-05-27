Рейтинг@Mail.ru
Дни Ростовской области проходят в Китае - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
 
20:42 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/dni-1948760457.html
Дни Ростовской области проходят в Китае
Дни Ростовской области проходят в Китае - РИА Новости, 27.05.2024
Дни Ростовской области проходят в Китае
Ростовская область подписала пять соглашений о сотрудничестве в различных сферах с Китаем в рамках дней региона, которые открылись в Пекине, сообщил ростовский... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T20:42
2024-05-27T20:42
ростовская область
технологии
китай
ростовская область
пекин
василий голубев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900019252_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_34babdd492eee94367e755119b3225db.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая — РИА Новости. Ростовская область подписала пять соглашений о сотрудничестве в различных сферах с Китаем в рамках дней региона, которые открылись в Пекине, сообщил ростовский губернатор Василий Голубев. В настоящее время делегация региона во главе с губернатором находится в Китае, где проходят Дни Ростовской области. В рамках них в Пекине уже состоялся бизнес-форум, посвященный развитию торгово-экономического сотрудничества, в понедельник мероприятие стартовало в Шанхае. Был подписан ряд меморандумов, в том числе о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой области и Китайской торговой палатой по импорту и экспорту продуктов питания, местных продуктов и побочных продуктов животного происхождения. С китайскими партнерами были подписаны соглашения о поставках агропродукции Ростовской области. "Очень важно, что появились контакты у нашего бизнеса. Здесь, в Китае, востребованы наши предприятия, производящие сельхозпродукцию и не только. Подписан ряд соглашений по поставкам сельхозпродукции. Китайскую сторону интересует масло, продукция переработки зерновых, также интересует совместный обмен технологиями, который позволяет создавать бизнес, в том числе в Ростовской области", - приводятся в сообщении правительства области слова Голубева. Он добавил, что есть предложения о сотрудничестве в создании беспилотной техники. Подписаны и документы, которые предполагают расширение гуманитарного сотрудничества. Ростов подписал с провинцией Шаньдун меморандум о партнерстве до 2026 года включительно. Рассматривается возможность подписания межрегионального соглашения с одной из провинций Китая. "В общей сложности было подписано пять соглашений за эти два дня. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим новую динамику, имею в виду соглашения о развитии бизнеса", - сказал Голубев. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот региона с Китаем увеличился на 41%, экспорт вырос в 2,7 раза, импорт – на 21%. Предприятия области закупают у китайских партнеров продукцию машиностроения, химической и легкой промышленности, поставляют продовольствие, черные и цветные металлы, продукцию машиностроения.
https://ria.ru/20231004/rostovpredpriyatiya-1899996149.html
https://ria.ru/20240321/vystavka-1934795567.html
китай
ростовская область
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900019252_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f59671644eb59e34646c0503fec8300a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, китай, ростовская область, пекин, василий голубев
Ростовская область , Технологии, Китай, Ростовская область, Пекин, Василий Голубев

Дни Ростовской области проходят в Китае

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая — РИА Новости. Ростовская область подписала пять соглашений о сотрудничестве в различных сферах с Китаем в рамках дней региона, которые открылись в Пекине, сообщил ростовский губернатор Василий Голубев.
В настоящее время делегация региона во главе с губернатором находится в Китае, где проходят Дни Ростовской области. В рамках них в Пекине уже состоялся бизнес-форум, посвященный развитию торгово-экономического сотрудничества, в понедельник мероприятие стартовало в Шанхае.
Форум Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Ростовские предприятия совершают рекордные отгрузки оборудования за рубеж
4 октября 2023, 11:32
Был подписан ряд меморандумов, в том числе о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой области и Китайской торговой палатой по импорту и экспорту продуктов питания, местных продуктов и побочных продуктов животного происхождения. С китайскими партнерами были подписаны соглашения о поставках агропродукции Ростовской области.
«
"Очень важно, что появились контакты у нашего бизнеса. Здесь, в Китае, востребованы наши предприятия, производящие сельхозпродукцию и не только. Подписан ряд соглашений по поставкам сельхозпродукции. Китайскую сторону интересует масло, продукция переработки зерновых, также интересует совместный обмен технологиями, который позволяет создавать бизнес, в том числе в Ростовской области", - приводятся в сообщении правительства области слова Голубева.
Он добавил, что есть предложения о сотрудничестве в создании беспилотной техники. Подписаны и документы, которые предполагают расширение гуманитарного сотрудничества. Ростов подписал с провинцией Шаньдун меморандум о партнерстве до 2026 года включительно. Рассматривается возможность подписания межрегионального соглашения с одной из провинций Китая.
"В общей сложности было подписано пять соглашений за эти два дня. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим новую динамику, имею в виду соглашения о развитии бизнеса", - сказал Голубев.
По итогам прошлого года внешнеторговый оборот региона с Китаем увеличился на 41%, экспорт вырос в 2,7 раза, импорт – на 21%. Предприятия области закупают у китайских партнеров продукцию машиностроения, химической и легкой промышленности, поставляют продовольствие, черные и цветные металлы, продукцию машиностроения.
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Ростовская область представила возможности туризма на выставке в Москве
21 марта, 20:04
 
Ростовская областьТехнологииКитайРостовская областьПекинВасилий Голубев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала