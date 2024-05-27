https://ria.ru/20240527/dietolog-1948511027.html

Врач рассказала, сколько чашек чая можно пить в день

Врач рассказала, сколько чашек чая можно пить в день - РИА Новости, 27.05.2024

Врач рассказала, сколько чашек чая можно пить в день

Рекомендуется пить не более двух чашек чая в день, при этом даже здоровому человеку стоит отказаться от сахаросодержащих напитков, пакетированных соков и... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T02:17

2024-05-27T02:17

2024-05-27T02:22

общество

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Рекомендуется пить не более двух чашек чая в день, при этом даже здоровому человеку стоит отказаться от сахаросодержащих напитков, пакетированных соков и газировки, сообщила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова. "Касаемо чая, рекомендуется пить не больше двух чашек черного, либо зеленого чая. Также можно пить травяной чай. Кофе тоже не следует злоупотреблять, при отсутствии противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта и других органов и систем можно чашку кофе в день выпивать. В вечернее время лучше отказаться от кофеиносодержащих напитков, которые могут вызывать бессонницу", - рассказала Волкова. Также диетолог добавила, что даже здоровом человеку стоит отказаться от сахаросодержащих напитков, пакетированных соков, газировки и добавленного сахара в чае и в кофе.

https://ria.ru/20240523/avokado-1845799313.html

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