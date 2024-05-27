https://ria.ru/20240527/desantniki-1948516434.html
Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении
Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 27.05.2024
Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении
Бронегруппа тульских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте на северском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T05:04
2024-05-27T05:04
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Бронегруппа тульских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте на северском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Разведгруппа "крылатой пехоты" при помощи БПЛА обнаружила опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом противника в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что командование тульского гвардейского воздушно-десантного соединения для уничтожения противника направила бронегруппу на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М гвардейского парашютно-десантного полка. "Под покровом ночи в сопровождении мобильных групп охраны со средствами РЭБ и противодроновыми ружьями экипажи боевых машин оперативно совершили марш на штатной технике в указанный район. Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, экипажи бронегруппы подавили из 100-миллиметровых пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив до отделения личного состава ВСУ", - дополнили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240526/vsu-1948476781.html
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Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении
МО: тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в опорном пункте в ДНР
ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Бронегруппа тульских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте на северском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Разведгруппа "крылатой пехоты" при помощи БПЛА обнаружила опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом противника в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что командование тульского гвардейского воздушно-десантного соединения для уничтожения противника направила бронегруппу на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М гвардейского парашютно-десантного полка.
"Под покровом ночи в сопровождении мобильных групп охраны со средствами РЭБ и противодроновыми ружьями экипажи боевых машин оперативно совершили марш на штатной технике в указанный район. Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, экипажи бронегруппы подавили из 100-миллиметровых пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив до отделения личного состава ВСУ", - дополнили в оборонном ведомстве.