https://ria.ru/20240527/desantniki-1948516434.html

Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении

Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 27.05.2024

Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении

Бронегруппа тульских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте на северском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T05:04

2024-05-27T05:04

2024-05-27T05:24

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

бмд-4м

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586262514_0:0:3274:1843_1920x0_80_0_0_920f0dc38667108550003c5f5d2cb87a.jpg

ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Бронегруппа тульских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте на северском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Разведгруппа "крылатой пехоты" при помощи БПЛА обнаружила опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом противника в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что командование тульского гвардейского воздушно-десантного соединения для уничтожения противника направила бронегруппу на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М гвардейского парашютно-десантного полка. "Под покровом ночи в сопровождении мобильных групп охраны со средствами РЭБ и противодроновыми ружьями экипажи боевых машин оперативно совершили марш на штатной технике в указанный район. Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, экипажи бронегруппы подавили из 100-миллиметровых пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив до отделения личного состава ВСУ", - дополнили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240526/vsu-1948476781.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, бмд-4м, вооруженные силы рф, безопасность