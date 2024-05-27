Рейтинг@Mail.ru
Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 27.05.2024 (обновлено: 05:24 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/desantniki-1948516434.html
Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении
Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 27.05.2024
Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении
Бронегруппа тульских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте на северском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T05:04
2024-05-27T05:24
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
бмд-4м
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586262514_0:0:3274:1843_1920x0_80_0_0_920f0dc38667108550003c5f5d2cb87a.jpg
ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Бронегруппа тульских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте на северском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Разведгруппа "крылатой пехоты" при помощи БПЛА обнаружила опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом противника в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что командование тульского гвардейского воздушно-десантного соединения для уничтожения противника направила бронегруппу на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М гвардейского парашютно-десантного полка. "Под покровом ночи в сопровождении мобильных групп охраны со средствами РЭБ и противодроновыми ружьями экипажи боевых машин оперативно совершили марш на штатной технике в указанный район. Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, экипажи бронегруппы подавили из 100-миллиметровых пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив до отделения личного состава ВСУ", - дополнили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240526/vsu-1948476781.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589429531_0:0:3108:2331_1920x0_80_0_0_60bd5ad1f0729ff7b520f92f4b112f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, бмд-4м, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, БМД-4М, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Тульские десантники уничтожили группу ВСУ на Северском направлении

МО: тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в опорном пункте в ДНР

© РИА Новости / Виталий ТимкивВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Военнослужащий РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Бронегруппа тульских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте на северском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Разведгруппа "крылатой пехоты" при помощи БПЛА обнаружила опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом противника в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР", - сообщили в МО РФ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Майор ВСУ объяснил, почему в городах военные не носят форму
Вчера, 18:38
Уточняется, что командование тульского гвардейского воздушно-десантного соединения для уничтожения противника направила бронегруппу на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М гвардейского парашютно-десантного полка.
"Под покровом ночи в сопровождении мобильных групп охраны со средствами РЭБ и противодроновыми ружьями экипажи боевых машин оперативно совершили марш на штатной технике в указанный район. Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, экипажи бронегруппы подавили из 100-миллиметровых пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив до отделения личного состава ВСУ", - дополнили в оборонном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБМД-4МВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала