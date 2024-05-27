https://ria.ru/20240527/delo-1948688090.html

В Приморье завели дело после гибели пациентки, вылетевшей из скорой

В Приморье завели дело после гибели пациентки, вылетевшей из скорой - РИА Новости, 27.05.2024

В Приморье завели дело после гибели пациентки, вылетевшей из скорой

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в отношении водителя скорой медицинской помощи после гибели пациентки, выпавшей из его машины во... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:11

2024-05-27T16:11

2024-05-27T16:45

происшествия

авто

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в отношении водителя скорой медицинской помощи после гибели пациентки, выпавшей из его машины во время ДТП в Приморье, сообщает управление МВД РФ по региону. "В отношении 35-летнего водителя спецавтомобиля возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Авария произошла, как сообщало МВД накануне, на 113-м километре автодороги "Раздольное – Хасан". Во время непогоды водитель спецавтомобиля на повороте не справился с управлением и совершил съезд в кювет, произошло опрокидывание. Пациентка выпала из машины и погибла, женщина-фельдшер получила травмы и была госпитализирована. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240526/dtp-1948466477.html

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происшествия, авто, россия