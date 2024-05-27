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В Приморье завели дело после гибели пациентки, вылетевшей из скорой - РИА Новости, 27.05.2024
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16:11 27.05.2024 (обновлено: 16:45 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/delo-1948688090.html
В Приморье завели дело после гибели пациентки, вылетевшей из скорой
В Приморье завели дело после гибели пациентки, вылетевшей из скорой - РИА Новости, 27.05.2024
В Приморье завели дело после гибели пациентки, вылетевшей из скорой
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в отношении водителя скорой медицинской помощи после гибели пациентки, выпавшей из его машины во... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:11
2024-05-27T16:45
происшествия
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россия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в отношении водителя скорой медицинской помощи после гибели пациентки, выпавшей из его машины во время ДТП в Приморье, сообщает управление МВД РФ по региону. "В отношении 35-летнего водителя спецавтомобиля возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Авария произошла, как сообщало МВД накануне, на 113-м километре автодороги "Раздольное – Хасан". Во время непогоды водитель спецавтомобиля на повороте не справился с управлением и совершил съезд в кювет, произошло опрокидывание. Пациентка выпала из машины и погибла, женщина-фельдшер получила травмы и была госпитализирована. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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происшествия, авто, россия
Происшествия, Авто, Россия
В Приморье завели дело после гибели пациентки, вылетевшей из скорой

На водителя скорой завели дело после гибели пациентки, выпавшей из машины

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в отношении водителя скорой медицинской помощи после гибели пациентки, выпавшей из его машины во время ДТП в Приморье, сообщает управление МВД РФ по региону.
«
"В отношении 35-летнего водителя спецавтомобиля возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Авария произошла, как сообщало МВД накануне, на 113-м километре автодороги "Раздольное – Хасан". Во время непогоды водитель спецавтомобиля на повороте не справился с управлением и совершил съезд в кювет, произошло опрокидывание. Пациентка выпала из машины и погибла, женщина-фельдшер получила травмы и была госпитализирована.
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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