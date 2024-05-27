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В Симферополе подростки выбросили в озеро несколько черепах - РИА Новости, 27.05.2024
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17:40 27.05.2024 (обновлено: 17:48 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/cherepakhi-1948720242.html
В Симферополе подростки выбросили в озеро несколько черепах
В Симферополе подростки выбросили в озеро несколько черепах - РИА Новости, 27.05.2024
В Симферополе подростки выбросили в озеро несколько черепах
Подростки, выбросившие в озеро в городском парке Симферополя несколько черепах, устанавливаются, начата проверка, сообщает пресс-служба МВД по республике Крым. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:40
2024-05-27T17:48
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Подростки, выбросившие в озеро в городском парке Симферополя несколько черепах, устанавливаются, начата проверка, сообщает пресс-служба МВД по республике Крым. "В настоящее время полиция проводит комплекс проверочных мероприятий, обстоятельства произошедшего и лица устанавливаются", - говорится в сообщении. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков, катаясь на катамаране, выбрасывает, словно камни, сопровождая ненормативной лексикой, в озеро черепах. На реплику, что черепахе может быть больно, один из парней отвечает, что она в панцире. Инцидент произошел в парке культуры и отдыха им. Гагарина. В полиции обещают по результатам проверки принять процессуальное решение.
https://ria.ru/20240524/delo-1948255816.html
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происшествия, симферополь
Происшествия, Симферополь
В Симферополе подростки выбросили в озеро несколько черепах

В Симферополе подростки выбросили в озеро черепах, полиция начала проверку

© Кадр видео из соцсетейПодростки, выбросившие в озеро в городском парке Симферополя несколько черепах
Подростки, выбросившие в озеро в городском парке Симферополя несколько черепах
© Кадр видео из соцсетей
Подростки, выбросившие в озеро в городском парке Симферополя несколько черепах
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Подростки, выбросившие в озеро в городском парке Симферополя несколько черепах, устанавливаются, начата проверка, сообщает пресс-служба МВД по республике Крым.
«
"В настоящее время полиция проводит комплекс проверочных мероприятий, обстоятельства произошедшего и лица устанавливаются", - говорится в сообщении.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков, катаясь на катамаране, выбрасывает, словно камни, сопровождая ненормативной лексикой, в озеро черепах. На реплику, что черепахе может быть больно, один из парней отвечает, что она в панцире. Инцидент произошел в парке культуры и отдыха им. Гагарина.
В полиции обещают по результатам проверки принять процессуальное решение.
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