https://ria.ru/20240527/chekhiya-1948613206.html

В Чехии признали усталость от конфликта на Украине

В Чехии признали усталость от конфликта на Украине - РИА Новости, 27.05.2024

В Чехии признали усталость от конфликта на Украине

Министр по европейским делам в чешском правительстве Мартин Дворжак признал, что в Чехии есть "определенная усталость" от конфликта на Украине. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:05

2024-05-27T13:05

2024-05-27T13:05

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр по европейским делам в чешском правительстве Мартин Дворжак признал, что в Чехии есть "определенная усталость" от конфликта на Украине. Корреспондент испанской газеты Pais попросил Дворжака ответить на вопрос о том, как расцвет популизма и крайне правых сил, а также инфляция и меры жесткой экономии, могут повлиять на предстоящие европейские выборы. "Безусловно, не в положительном ключе. Есть определенная усталость от войны, и это проблема", - заявил Дворжак. Второй проблемой, по его словам, является иммиграция. Он также признал, что конфликт на Украине вызывает некоторые разногласия в Чехии. "Совсем немного. Большинство поддерживают Украину и позицию правительства", - заявил Дворжак на вопрос о том, является ли украинский конфликт элементом разногласий в стране. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал её целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240527/chekhiya-1948595392.html

https://ria.ru/20230915/chekhiya-1896494381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, чехия, владимир путин