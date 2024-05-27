https://ria.ru/20240527/chekhiya-1948595392.html

В Чехии призвали Европу и США не повторять опыт Второй мировой войны

В Чехии призвали Европу и США не повторять опыт Второй мировой войны - РИА Новости, 27.05.2024

В Чехии призвали Европу и США не повторять опыт Второй мировой войны

Министр по европейским делам в чешском правительстве Мартин Дворжак, комментируя покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, заявил, что нынешняя ситуация в... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:17

2024-05-27T12:17

2024-05-27T12:17

в мире

словакия

украина

европа

роберт фицо

нато

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр по европейским делам в чешском правительстве Мартин Дворжак, комментируя покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, заявил, что нынешняя ситуация в мире напоминает происходящие в преддверии Второй мировой войны, и призвал в том числе Европу и США "проявить достаточно ума" и не повторять этот опыт. "Я их вижу, конечно. Не только из-за того, что произошло в Словакии. Европа, США и другие страны такие же, ненависть и враждебность растут. Надеюсь, они не обрекут нас на повторение опыта Второй мировой войны. Давайте проявим достаточно ума и попытаемся остановить это, прежде чем все повторится", - заявил Дворжак в интервью газете Pais, отвечая на вопрос, видит ли он сходство нынешней ситуации с обстановкой, предшествующей Второй мировой войне. По словам Дворжак, Чехия "впала в состоянии шока", узнав о покушении на Фицо. "Подобные действия не являются частью нашей политической культуры. Не только в Словакии, но и повсюду мы должны попытаться успокоить эмоции и вернуться к нормальным политическим дебатам", - отметил он. По мнению министра, политическая карьера не должна строиться на основе разжигающих ненависть посланий, агрессивных речей и лжи. На вопрос о том, имеет ли он в виду Фицо, Дворжак ответил, что речь идет не только о нем, а такая политика существует" и в Чехии. "Мы должны прекратить или хотя бы уменьшить атаки и иметь возможность сесть за стол для решения проблем. И не говорить о политических оппонентах как о врагах, крысах или свиньях. Это культура ненависти. Надо вспомнить ситуацию около 100 лет назад. Началось с того, что соотечественников называли врагами, которых следует наказать или уничтожить. И помните, чем это закончилось?" - добавил он. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946275262.html

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946221191.html

https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948457475.html

https://ria.ru/20240515/fitso-1946252629.html

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в мире, словакия, украина, европа, роберт фицо, нато