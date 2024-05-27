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ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:36 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/bpla-1948765033.html
ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью
ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 27.05.2024
ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T20:36
2024-05-27T20:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. "Двадцать седьмого мая около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
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безопасность, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью

ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью

© Кадр видео очевидцаРабота ПВО в небе над Белгородом
Работа ПВО в небе над Белгородом
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО в небе над Белгородом. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
"Двадцать седьмого мая около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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