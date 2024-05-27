https://ria.ru/20240527/boepripasy-1948527246.html

На Украине упростили процедуры производства боеприпасов

На Украине упростили процедуры производства боеприпасов - РИА Новости, 27.05.2024

На Украине упростили процедуры производства боеприпасов

Правительство Украины частично упростило процедуры, связанные с производством боеприпасов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в своем... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T08:59

2024-05-27T08:59

2024-05-27T10:31

украина

сша

даниил гетманцев

александр устинов

владимир зеленский

верховная рада украины

g7

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Правительство Украины частично упростило процедуры, связанные с производством боеприпасов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале."Одна из ключевых новаций — установление уровня доходности для боеприпасов в размере до 25% от их себестоимости", — написал он.Как утверждает политик, для боеприпасов к дронам больше не нужен приказ о допуске к использованию, а для производителей стартовых двигателей для беспилотных систем и ракет изменили порядок включения в реестр.Гетманцев 23 мая рассказал, что бюджету Украины нужно 300 миллиардов гривен, чтобы покрыть военные расходы. Украинские власти хотят получить эти средства, повысив налоги.Как заявляла украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете покрываются западным финансированием, если США перестанут выделять финансы, Киеву придется обратиться к G7 "с протянутой рукой".В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240527/ukraina-1947924607.html

https://ria.ru/20231025/drony-1905246515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, сша, даниил гетманцев, александр устинов, владимир зеленский, верховная рада украины, g7, в мире