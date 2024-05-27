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На Украине упростили процедуры производства боеприпасов - РИА Новости, 27.05.2024
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08:59 27.05.2024 (обновлено: 10:31 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/boepripasy-1948527246.html
На Украине упростили процедуры производства боеприпасов
На Украине упростили процедуры производства боеприпасов - РИА Новости, 27.05.2024
На Украине упростили процедуры производства боеприпасов
Правительство Украины частично упростило процедуры, связанные с производством боеприпасов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в своем... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T08:59
2024-05-27T10:31
украина
сша
даниил гетманцев
александр устинов
владимир зеленский
верховная рада украины
g7
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Правительство Украины частично упростило процедуры, связанные с производством боеприпасов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.&quot;Одна из ключевых новаций — установление уровня доходности для боеприпасов в размере до 25% от их себестоимости&quot;, — написал он.Как утверждает политик, для боеприпасов к дронам больше не нужен приказ о допуске к использованию, а для производителей стартовых двигателей для беспилотных систем и ракет изменили порядок включения в реестр.Гетманцев 23 мая рассказал, что бюджету Украины нужно 300 миллиардов гривен, чтобы покрыть военные расходы. Украинские власти хотят получить эти средства, повысив налоги.Как заявляла украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете покрываются западным финансированием, если США перестанут выделять финансы, Киеву придется обратиться к G7 "с протянутой рукой".В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240527/ukraina-1947924607.html
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украина, сша, даниил гетманцев, александр устинов, владимир зеленский, верховная рада украины, g7, в мире
Украина, США, Даниил Гетманцев, Александр Устинов, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, G7, Специальная военная операция на Украине, В мире
На Украине упростили процедуры производства боеприпасов

Рада частично упростила процедуры, связанные с производством боеприпасов

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Правительство Украины частично упростило процедуры, связанные с производством боеприпасов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.
«

"Одна из ключевых новаций — установление уровня доходности для боеприпасов в размере до 25% от их себестоимости", — написал он.

Как утверждает политик, для боеприпасов к дронам больше не нужен приказ о допуске к использованию, а для производителей стартовых двигателей для беспилотных систем и ракет изменили порядок включения в реестр.
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Гетманцев 23 мая рассказал, что бюджету Украины нужно 300 миллиардов гривен, чтобы покрыть военные расходы. Украинские власти хотят получить эти средства, повысив налоги.
Как заявляла украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете покрываются западным финансированием, если США перестанут выделять финансы, Киеву придется обратиться к G7 "с протянутой рукой".
В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАДаниил ГетманцевАлександр УстиновВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныG7В мире
 
 
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