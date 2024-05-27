На Украине упростили процедуры производства боеприпасов
Рада частично упростила процедуры, связанные с производством боеприпасов
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Правительство Украины частично упростило процедуры, связанные с производством боеприпасов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.
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"Одна из ключевых новаций — установление уровня доходности для боеприпасов в размере до 25% от их себестоимости", — написал он.
Как утверждает политик, для боеприпасов к дронам больше не нужен приказ о допуске к использованию, а для производителей стартовых двигателей для беспилотных систем и ракет изменили порядок включения в реестр.
Гетманцев 23 мая рассказал, что бюджету Украины нужно 300 миллиардов гривен, чтобы покрыть военные расходы. Украинские власти хотят получить эти средства, повысив налоги.
Как заявляла украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете покрываются западным финансированием, если США перестанут выделять финансы, Киеву придется обратиться к G7 "с протянутой рукой".
В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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