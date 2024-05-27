https://ria.ru/20240527/bober-1948706781.html
В Мордовии полицейские спасли бобра, забравшегося в надворные постройки
В Мордовии полицейские спасли бобра, забравшегося в надворные постройки - РИА Новости, 27.05.2024
В Мордовии полицейские спасли бобра, забравшегося в надворные постройки
Полицейские в Мордовии спасли бобра, забравшегося в надворные постройки, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:11
2024-05-27T17:11
2024-05-27T17:19
хорошие новости
происшествия
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948704625_10:1:1670:935_1920x0_80_0_0_9b248e7af2eee01059c79546c0907124.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая — РИА Новости. Полицейские в Мордовии спасли бобра, забравшегося в надворные постройки, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Уточняется, что об обнаружении животного на своем участке заявил житель Темниковского района."Животное, занесенное в Красную книгу республики, спряталось между постройками. Самостоятельно вызволить зверька мужчина не смог. На помощь выехала следственно-оперативная группа, а также представители охотничьего хозяйства", — подчеркнули в МВД.Слаженными совместными усилиями животное удалось поместить в металлическую флягу, а затем выпустить на берег реки Мокша.
https://ria.ru/20240527/manuly-1948695870.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948704625_243:0:1666:1067_1920x0_80_0_0_d578fc8cbdb1724dcc7ef546d75688d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хорошие новости
Хорошие новости, Происшествия, Хорошие новости
В Мордовии полицейские спасли бобра, забравшегося в надворные постройки
В Мордовии полицейские спасли бобра и выпустили на берег реки Мокша