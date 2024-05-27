https://ria.ru/20240527/bober-1948706781.html

В Мордовии полицейские спасли бобра, забравшегося в надворные постройки

В Мордовии полицейские спасли бобра, забравшегося в надворные постройки - РИА Новости, 27.05.2024

В Мордовии полицейские спасли бобра, забравшегося в надворные постройки

Полицейские в Мордовии спасли бобра, забравшегося в надворные постройки, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:11

2024-05-27T17:11

2024-05-27T17:19

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая — РИА Новости. Полицейские в Мордовии спасли бобра, забравшегося в надворные постройки, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Уточняется, что об обнаружении животного на своем участке заявил житель Темниковского района."Животное, занесенное в Красную книгу республики, спряталось между постройками. Самостоятельно вызволить зверька мужчина не смог. На помощь выехала следственно-оперативная группа, а также представители охотничьего хозяйства", — подчеркнули в МВД.Слаженными совместными усилиями животное удалось поместить в металлическую флягу, а затем выпустить на берег реки Мокша.

https://ria.ru/20240527/manuly-1948695870.html

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