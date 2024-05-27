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В Мордовии полицейские спасли бобра, забравшегося в надворные постройки - РИА Новости, 27.05.2024
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17:11 27.05.2024 (обновлено: 17:19 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/bober-1948706781.html
В Мордовии полицейские спасли бобра, забравшегося в надворные постройки
В Мордовии полицейские спасли бобра, забравшегося в надворные постройки - РИА Новости, 27.05.2024
В Мордовии полицейские спасли бобра, забравшегося в надворные постройки
Полицейские в Мордовии спасли бобра, забравшегося в надворные постройки, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:11
2024-05-27T17:19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая — РИА Новости. Полицейские в Мордовии спасли бобра, забравшегося в надворные постройки, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Уточняется, что об обнаружении животного на своем участке заявил житель Темниковского района."Животное, занесенное в Красную книгу республики, спряталось между постройками. Самостоятельно вызволить зверька мужчина не смог. На помощь выехала следственно-оперативная группа, а также представители охотничьего хозяйства", — подчеркнули в МВД.Слаженными совместными усилиями животное удалось поместить в металлическую флягу, а затем выпустить на берег реки Мокша.
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Хорошие новости, Происшествия, Хорошие новости
В Мордовии полицейские спасли бобра, забравшегося в надворные постройки

В Мордовии полицейские спасли бобра и выпустили на берег реки Мокша

© МВД по Республике МордовияБобер в надворных постройках
Бобер в надворных постройках
© МВД по Республике Мордовия
Бобер в надворных постройках
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая — РИА Новости. Полицейские в Мордовии спасли бобра, забравшегося в надворные постройки, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Уточняется, что об обнаружении животного на своем участке заявил житель Темниковского района.
«
"Животное, занесенное в Красную книгу республики, спряталось между постройками. Самостоятельно вызволить зверька мужчина не смог. На помощь выехала следственно-оперативная группа, а также представители охотничьего хозяйства", — подчеркнули в МВД.
Слаженными совместными усилиями животное удалось поместить в металлическую флягу, а затем выпустить на берег реки Мокша.
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