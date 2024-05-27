https://ria.ru/20240527/biznes-missii-1948728359.html

Пензенская и Бухарская области договорились обменяться бизнес-миссиями

Пензенская и Бухарская области договорились обменяться бизнес-миссиями - РИА Новости, 27.05.2024

Пензенская и Бухарская области договорились обменяться бизнес-миссиями

Пензенская область и Бухарская область Узбекистана договорились обменяться бизнес-миссиями, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T18:00

2024-05-27T18:00

2024-05-27T18:00

пензенская область

пензенская область

бухарская область

узбекистан

олег мельниченко

владимир путин

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ПЕНЗА, 27 мая — РИА Новости. Пензенская область и Бухарская область Узбекистана договорились обменяться бизнес-миссиями, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале. "Состоялась деловая встреча с хокимом Бухарской области республики Узбекистан Ботиром Комиловичем Зариповым... Познакомил Ботира Комиловича с социально-экономическим потенциалом нашего региона. Думаю, что у Пензенской и Бухарской области есть широкие перспективы для совместной работы в агропромышленном комплексе, станкостроении, биомедицине, швейном производстве, образовательной и туристической сферах. Договорились организовать бизнес-миссию для наших предпринимателей. Уверен, что бизнесмены найдут точки соприкосновения - и в названных мною отраслях, и во многих других", - написал Мельниченко. Зарипов отметил, что регион заинтересован в увеличении туристического потока из России. "Есть очень много направлений, где мы можем взаимодействовать, направлять наших бизнесменов, наши компании для совместной работы... Уверен, что наши предприниматели найдут точки соприкосновения. Создадим рабочую группу, чтобы они могли сначала пообщаться дистанционно, а затем и посетить регионы в рамках бизнес-миссии. Думаю, что есть хорошие перспективы для результативной работы", - цитирует слова Зарипова пресс-служба правительства Пензенской области. Мельниченко в ходе встречи отметил, что Пензенская область в сфере промышленности специализируется на машиностроении и приборостроении. "Мы производим приборы, оборудование и комплектующие, в том числе для добывающей, перерабатывающей, пищевой промышленности. Выпускаем мебель, бумагу, лекарственные средства и биомедицинские изделия. Думаю, что в этой сфере кооперация была бы более чем уместна. Пензенская область остается в числе лидеров по производству искусственных механических клапанов сердца, отрасль биотехнологий представлена в нашем регионе на высоком уровне", - цитирует его слова пресс-служба. По словам главы региона, также есть широкие возможности для взаимодействия в сфере образования, культуры и туризма. "Интересует также ваше эксклюзивное производство тканей, Бухара этим всегда славилась. В Пензенской области развито швейное производство, думаю, наши предприятия проявят к тканям интерес", - добавил Мельниченко. Встреча прошла в рамках Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте, где 26-27 мая находится с государственным визитом президент России Владимир Путин.

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https://ria.ru/20240312/zavod-1932601927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пензенская область, бухарская область, узбекистан, олег мельниченко, владимир путин