https://ria.ru/20240527/biznes-forum-1948728915.html

Более 50 мероприятий прошло в рамках бизнес-форума в Красноярском крае

Более 50 мероприятий прошло в рамках бизнес-форума в Красноярском крае - РИА Новости, 27.05.2024

Более 50 мероприятий прошло в рамках бизнес-форума в Красноярском крае

Более 50 мероприятий – мастер-классов, экскурсий, тренингов и обучающих программ прошло в рамках пятидневного форума "Мой бизнес. Дни предпринимательства-2024"... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T18:00

2024-05-27T18:00

2024-05-27T18:00

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красноярский край

твой бизнес – новости

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

предприниматели

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Более 50 мероприятий – мастер-классов, экскурсий, тренингов и обучающих программ прошло в рамках пятидневного форума "Мой бизнес. Дни предпринимательства-2024" в Красноярском крае, сообщает пресс-служба правительства региона."В этом году мы постарались сделать форум для предпринимателей как можно интереснее и полезнее. Пригласили лучших специалистов и экспертов в различных областях бизнеса, чтобы поделиться своим опытом и знаниями. Разработали разнообразную программу семинаров, мастер-классов и дискуссионных панелей", – отметил исполняющий обязанности руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов, его слова приводит пресс-служба.Предприниматель Вера Солдатенко третий год подряд участвует в форуме и каждый раз открывает для себя что-то новое и полезное. Она отметила, что выступления и мастер-классы спикеров позволяют посмотреть на свой бизнес со стороны, перенять успешные стратегии, опыт.Мероприятие организовал региональный центр "Мой бизнес" при поддержке агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240229/razrabotki-1930308631.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярский край, твой бизнес – новости, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), предприниматели