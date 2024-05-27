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Более 50 мероприятий прошло в рамках бизнес-форума в Красноярском крае - РИА Новости, 27.05.2024
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Твой бизнес
 
18:00 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/biznes-forum-1948728915.html
Более 50 мероприятий прошло в рамках бизнес-форума в Красноярском крае
Более 50 мероприятий прошло в рамках бизнес-форума в Красноярском крае - РИА Новости, 27.05.2024
Более 50 мероприятий прошло в рамках бизнес-форума в Красноярском крае
Более 50 мероприятий – мастер-классов, экскурсий, тренингов и обучающих программ прошло в рамках пятидневного форума "Мой бизнес. Дни предпринимательства-2024"... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:00
2024-05-27T18:00
твой бизнес
красноярский край
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малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
предприниматели
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Более 50 мероприятий – мастер-классов, экскурсий, тренингов и обучающих программ прошло в рамках пятидневного форума "Мой бизнес. Дни предпринимательства-2024" в Красноярском крае, сообщает пресс-служба правительства региона."В этом году мы постарались сделать форум для предпринимателей как можно интереснее и полезнее. Пригласили лучших специалистов и экспертов в различных областях бизнеса, чтобы поделиться своим опытом и знаниями. Разработали разнообразную программу семинаров, мастер-классов и дискуссионных панелей", – отметил исполняющий обязанности руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов, его слова приводит пресс-служба.Предприниматель Вера Солдатенко третий год подряд участвует в форуме и каждый раз открывает для себя что-то новое и полезное. Она отметила, что выступления и мастер-классы спикеров позволяют посмотреть на свой бизнес со стороны, перенять успешные стратегии, опыт.Мероприятие организовал региональный центр "Мой бизнес" при поддержке агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
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красноярский край, твой бизнес – новости, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), предприниматели
Твой бизнес, Красноярский край, Твой бизнес – новости, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Предприниматели

Более 50 мероприятий прошло в рамках бизнес-форума в Красноярском крае

© iStock.com / skynesherСеминар по бизнесу
Семинар по бизнесу - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© iStock.com / skynesher
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Более 50 мероприятий – мастер-классов, экскурсий, тренингов и обучающих программ прошло в рамках пятидневного форума "Мой бизнес. Дни предпринимательства-2024" в Красноярском крае, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"В этом году мы постарались сделать форум для предпринимателей как можно интереснее и полезнее. Пригласили лучших специалистов и экспертов в различных областях бизнеса, чтобы поделиться своим опытом и знаниями. Разработали разнообразную программу семинаров, мастер-классов и дискуссионных панелей", – отметил исполняющий обязанности руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов, его слова приводит пресс-служба.
Предприниматель Вера Солдатенко третий год подряд участвует в форуме и каждый раз открывает для себя что-то новое и полезное. Она отметила, что выступления и мастер-классы спикеров позволяют посмотреть на свой бизнес со стороны, перенять успешные стратегии, опыт.
Мероприятие организовал региональный центр "Мой бизнес" при поддержке агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
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Твой бизнесКрасноярский крайТвой бизнес – новостиМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)Предприниматели
 
 
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