https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948769381.html

В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника

В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 27.05.2024

В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника

Обломки сбитого украинского беспилотника обнаружены в лесу в Боровском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T21:12

2024-05-27T21:12

2024-05-27T21:12

специальная военная операция на украине

происшествия

калужская область

боровский район

владислав шапша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Обломки сбитого украинского беспилотника обнаружены в лесу в Боровском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале. "Сегодня в лесном массиве в Боровском районе найдены обломки ранее сбитого вражеского БПЛА. Для проведения оперативных действий на место выезжала опергруппа", - написал Шапша.Губернатор попросил не приближаться и не трогать обломки, а также позвонить экстренным службам по телефону 112.

https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933581480.html

калужская область

боровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, калужская область, боровский район, владислав шапша