https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948769381.html
В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника
В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 27.05.2024
В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника
Обломки сбитого украинского беспилотника обнаружены в лесу в Боровском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T21:12
2024-05-27T21:12
2024-05-27T21:12
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
боровский район
владислав шапша
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Обломки сбитого украинского беспилотника обнаружены в лесу в Боровском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале. "Сегодня в лесном массиве в Боровском районе найдены обломки ранее сбитого вражеского БПЛА. Для проведения оперативных действий на место выезжала опергруппа", - написал Шапша.Губернатор попросил не приближаться и не трогать обломки, а также позвонить экстренным службам по телефону 112.
https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933581480.html
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, боровский район, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Боровский район, Владислав Шапша
В Калужской области нашли обломки украинского беспилотника
Шапша: в Боровском районе Калужской области обнаружили обломки сбитого дрона ВСУ