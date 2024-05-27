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В Белгородской области при атаке беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 27.05.2024
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10:37 27.05.2024 (обновлено: 11:02 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948550965.html
В Белгородской области при атаке беспилотника пострадала женщина
В Белгородской области при атаке беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 27.05.2024
В Белгородской области при атаке беспилотника пострадала женщина
Украинский дрон взорвался на автомобильной стоянке в центре города Грайворон, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:37
2024-05-27T11:02
белгородская область
вооруженные силы украины
грайворон
происшествия
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БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Украинский дрон взорвался на автомобильной стоянке в центре города Грайворон, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Автомобильная стоянка в центре города Грайворон подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница - у женщины сквозное ранение левой нижней конечности. Участниками территориальной самообороны была оказана первая помощь на месте. Бригадой скорой пострадавшая доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в результате взрыва повреждены 13 легковых автомобилей. Оперативные службы работают на месте. Данные по повреждениям уточняются, подчеркнул глава области.Город Грайворон расположен в пяти километрах от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240526/obstrely-1948504319.html
https://ria.ru/20240527/gelendzhik-1948533440.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, грайворон, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Грайворон, Происшествия
В Белгородской области при атаке беспилотника пострадала женщина

В белгородском городе Грайворон при атаке беспилотника пострадала женщина

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramАвтомобильная стоянка в центре Грайворона, подвергшаяся атаки ВСУ. 27 мая 2024
Автомобильная стоянка в центре Грайворона, подвергшаяся атаки ВСУ. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Автомобильная стоянка в центре Грайворона, подвергшаяся атаки ВСУ. 27 мая 2024
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БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Украинский дрон взорвался на автомобильной стоянке в центре города Грайворон, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Автомобильная стоянка в центре города Грайворон подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница - у женщины сквозное ранение левой нижней конечности. Участниками территориальной самообороны была оказана первая помощь на месте. Бригадой скорой пострадавшая доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.
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Губернатор добавил, что в результате взрыва повреждены 13 легковых автомобилей. Оперативные службы работают на месте. Данные по повреждениям уточняются, подчеркнул глава области.
Город Грайворон расположен в пяти километрах от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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Белгородская областьВооруженные силы УкраиныГрайворонПроисшествия
 
 
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