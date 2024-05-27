https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948550965.html

В Белгородской области при атаке беспилотника пострадала женщина

В Белгородской области при атаке беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 27.05.2024

В Белгородской области при атаке беспилотника пострадала женщина

Украинский дрон взорвался на автомобильной стоянке в центре города Грайворон, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:37

2024-05-27T10:37

2024-05-27T11:02

белгородская область

вооруженные силы украины

грайворон

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948554470_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_85a00470eea9a5765652b1dda81ba45f.jpg

БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Украинский дрон взорвался на автомобильной стоянке в центре города Грайворон, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Автомобильная стоянка в центре города Грайворон подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница - у женщины сквозное ранение левой нижней конечности. Участниками территориальной самообороны была оказана первая помощь на месте. Бригадой скорой пострадавшая доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в результате взрыва повреждены 13 легковых автомобилей. Оперативные службы работают на месте. Данные по повреждениям уточняются, подчеркнул глава области.Город Грайворон расположен в пяти километрах от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240526/obstrely-1948504319.html

https://ria.ru/20240527/gelendzhik-1948533440.html

белгородская область

грайворон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, грайворон, происшествия