В Белгородской области при атаке беспилотника пострадала женщина
В белгородском городе Грайворон при атаке беспилотника пострадала женщина
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramАвтомобильная стоянка в центре Грайворона, подвергшаяся атаки ВСУ. 27 мая 2024
Автомобильная стоянка в центре Грайворона, подвергшаяся атаки ВСУ. 27 мая 2024
БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Украинский дрон взорвался на автомобильной стоянке в центре города Грайворон, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Автомобильная стоянка в центре города Грайворон подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница - у женщины сквозное ранение левой нижней конечности. Участниками территориальной самообороны была оказана первая помощь на месте. Бригадой скорой пострадавшая доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в результате взрыва повреждены 13 легковых автомобилей. Оперативные службы работают на месте. Данные по повреждениям уточняются, подчеркнул глава области.
Город Грайворон расположен в пяти километрах от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.