https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948539346.html

В Белгородской области сбили два беспилотника

В Белгородской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 27.05.2024

В Белгородской области сбили два беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T09:34

2024-05-27T09:34

2024-05-27T09:46

белгородская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Двадцать седьмого мая около 8:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Дроны уничтожили дежурными средствами ПВО.Ночью украинские военные также пытались атаковать объекты над территорией России. Силы ПВО уничтожили и перехватили 12 беспилотников: один над территорией Брянской области, еще один — над Белгородской областью, четыре БПЛА сбили над Кубанью, шесть дронов уничтожили и перехватили над Орловской областью.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России, особенно ожесточенным обстрелам подвергается Белгородская область.ПВО ежедневно отражает атаки противника

https://ria.ru/20240527/ukraina-1947924607.html

https://ria.ru/20240527/gelendzhik-1948533440.html

белгородская область

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, происшествия