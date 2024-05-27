https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948539346.html
В Белгородской области сбили два беспилотника
В Белгородской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 27.05.2024
В Белгородской области сбили два беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T09:34
2024-05-27T09:34
2024-05-27T09:46
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Двадцать седьмого мая около 8:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Дроны уничтожили дежурными средствами ПВО.Ночью украинские военные также пытались атаковать объекты над территорией России. Силы ПВО уничтожили и перехватили 12 беспилотников: один над территорией Брянской области, еще один — над Белгородской областью, четыре БПЛА сбили над Кубанью, шесть дронов уничтожили и перехватили над Орловской областью.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России, особенно ожесточенным обстрелам подвергается Белгородская область.ПВО ежедневно отражает атаки противника
https://ria.ru/20240527/ukraina-1947924607.html
https://ria.ru/20240527/gelendzhik-1948533440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Россия, Происшествия
В Белгородской области сбили два беспилотника
ПВО сбила два украинских беспилотника в Белгородской области