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В Белгородской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 27.05.2024
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09:34 27.05.2024 (обновлено: 09:46 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948539346.html
В Белгородской области сбили два беспилотника
В Белгородской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 27.05.2024
В Белгородской области сбили два беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T09:34
2024-05-27T09:46
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.&quot;Двадцать седьмого мая около 8:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — уточнили в ведомстве.Дроны уничтожили дежурными средствами ПВО.Ночью украинские военные также пытались атаковать объекты над территорией России. Силы ПВО уничтожили и перехватили 12 беспилотников: один над территорией Брянской области, еще один — над Белгородской областью, четыре БПЛА сбили над Кубанью, шесть дронов уничтожили и перехватили над Орловской областью.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России, особенно ожесточенным обстрелам подвергается Белгородская область.ПВО ежедневно отражает атаки противника
https://ria.ru/20240527/ukraina-1947924607.html
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белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Россия, Происшествия
В Белгородской области сбили два беспилотника

ПВО сбила два украинских беспилотника в Белгородской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
«

"Двадцать седьмого мая около 8:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.

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Дроны уничтожили дежурными средствами ПВО.
Ночью украинские военные также пытались атаковать объекты над территорией России. Силы ПВО уничтожили и перехватили 12 беспилотников: один над территорией Брянской области, еще один — над Белгородской областью, четыре БПЛА сбили над Кубанью, шесть дронов уничтожили и перехватили над Орловской областью.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России, особенно ожесточенным обстрелам подвергается Белгородская область.
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