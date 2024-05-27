https://ria.ru/20240527/baykonur-1948527665.html

"Союз-2.1а" установили на стартовую площадку Байконура

"Союз-2.1а" установили на стартовую площадку Байконура - РИА Новости, 27.05.2024

"Союз-2.1а" установили на стартовую площадку Байконура

Ракету-носитель "Союз-2.1а", которая 30 мая отправит к МКС грузовик "Прогресс МС-27" установили на стартовую площадку космодрома Байконур, сообщили в... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T09:03

2024-05-27T09:03

2024-05-27T09:03

наука

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байконур (город)

роскосмос

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2.1а", которая 30 мая отправит к МКС грузовик "Прогресс МС-27" установили на стартовую площадку космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе". "После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадки специалисты "Роскосмоса" продолжили готовить её к пуску", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Запуск грузовика "Прогресс МС-27" ракетой-носителем "Союз-2.1а" запланирован на 30 мая в 12.43 мск. Корабль доставит на орбиту 2504 килограмма грузов, в том числе 1290 килограммов аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 71-й длительной экспедиции и 754 килограмма топлива для дозаправки станции.

https://ria.ru/20240224/mks-1929232669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, байконур (город), роскосмос