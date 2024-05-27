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"Союз-2.1а" установили на стартовую площадку Байконура
"Союз-2.1а" установили на стартовую площадку Байконура - РИА Новости, 27.05.2024
"Союз-2.1а" установили на стартовую площадку Байконура
Ракету-носитель "Союз-2.1а", которая 30 мая отправит к МКС грузовик "Прогресс МС-27" установили на стартовую площадку космодрома Байконур, сообщили в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T09:03
2024-05-27T09:03
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2.1а", которая 30 мая отправит к МКС грузовик "Прогресс МС-27" установили на стартовую площадку космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе". "После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадки специалисты "Роскосмоса" продолжили готовить её к пуску", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Запуск грузовика "Прогресс МС-27" ракетой-носителем "Союз-2.1а" запланирован на 30 мая в 12.43 мск. Корабль доставит на орбиту 2504 килограмма грузов, в том числе 1290 килограммов аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 71-й длительной экспедиции и 754 килограмма топлива для дозаправки станции.
https://ria.ru/20240224/mks-1929232669.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, байконур (город), роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос
"Союз-2.1а" установили на стартовую площадку Байконура
Ракету-носитель "Союз-2.1а" установили на стартовую площадку космодрома Байконур
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2.1а", которая 30 мая отправит к МКС грузовик "Прогресс МС-27" установили на стартовую площадку космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе".
"После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадки специалисты "Роскосмоса" продолжили готовить её к пуску", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Запуск грузовика "Прогресс МС-27" ракетой-носителем "Союз-2.1а" запланирован на 30 мая в 12.43 мск.
Корабль доставит на орбиту 2504 килограмма грузов, в том числе 1290 килограммов аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 71-й длительной экспедиции и 754 килограмма топлива для дозаправки станции.