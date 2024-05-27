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Пять человек насмерть отравились угарным газом на катере на Байкале - РИА Новости, 27.05.2024
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10:49 27.05.2024 (обновлено: 11:30 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/baykal-1948554666.html
Пять человек насмерть отравились угарным газом на катере на Байкале
Пять человек насмерть отравились угарным газом на катере на Байкале - РИА Новости, 27.05.2024
Пять человек насмерть отравились угарным газом на катере на Байкале
Пятеро человек погибли от отравления угарным газом на катере на Байкале, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:49
2024-05-27T11:30
происшествия
байкал
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пятеро человек погибли от отравления угарным газом на катере на Байкале, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По предварительным данным, 26 мая на озере Байкал около острова Тонкий на катере были обнаружены тела пяти человек. Отмечается, что судоводитель и пассажиры погибли от отравления угарным газом. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего."В республике Бурятия возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948516949.html
байкал
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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Работа сотрудников СК на катере, где обнаружены тела пяти человек
Тела пяти погибших обнаружены на катере у острова Тонкий на Байкале, в СК говорят, что люди отравились угарным газом.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, байкал, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Байкал, Следственный комитет России (СК РФ)
Пять человек насмерть отравились угарным газом на катере на Байкале

СК возбудил уголовное дело после гибели пяти человек на катере на Байкале

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пятеро человек погибли от отравления угарным газом на катере на Байкале, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По предварительным данным, 26 мая на озере Байкал около острова Тонкий на катере были обнаружены тела пяти человек. Отмечается, что судоводитель и пассажиры погибли от отравления угарным газом. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
"В республике Бурятия возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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