https://ria.ru/20240527/baykal-1948554666.html

Пять человек насмерть отравились угарным газом на катере на Байкале

Пять человек насмерть отравились угарным газом на катере на Байкале - РИА Новости, 27.05.2024

Пять человек насмерть отравились угарным газом на катере на Байкале

Пятеро человек погибли от отравления угарным газом на катере на Байкале, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:49

2024-05-27T10:49

2024-05-27T11:30

происшествия

байкал

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пятеро человек погибли от отравления угарным газом на катере на Байкале, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По предварительным данным, 26 мая на озере Байкал около острова Тонкий на катере были обнаружены тела пяти человек. Отмечается, что судоводитель и пассажиры погибли от отравления угарным газом. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего."В республике Бурятия возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948516949.html

байкал

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа сотрудников СК на катере, где обнаружены тела пяти человек Тела пяти погибших обнаружены на катере у острова Тонкий на Байкале, в СК говорят, что люди отравились угарным газом. 2024-05-27T10:49 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, байкал, следственный комитет россии (ск рф)