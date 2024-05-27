https://ria.ru/20240527/bagreeva-1948199980.html

Мария Багреева: на 48% вырос оборот обрабатывающей промышленности Москвы

Мария Багреева: на 48% вырос оборот обрабатывающей промышленности Москвы - РИА Новости, 27.05.2024

Мария Багреева: на 48% вырос оборот обрабатывающей промышленности Москвы

Оборот обрабатывающей промышленности Москвы, кроме нефтегазовой сферы, в январе-марте текущего года составил 1,7 триллиона рублей, что на 48% больше, чем за... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T09:20

2024-05-27T09:20

2024-05-27T09:20

москва

мария багреева

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Оборот обрабатывающей промышленности Москвы, кроме нефтегазовой сферы, в январе-марте текущего года составил 1,7 триллиона рублей, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Обрабатывающая промышленность является одной из самых быстрорастущих отраслей столичной экономики благодаря активному развитию производств и наращиванию импортозамещения. В первом квартале 2024 года оборот отрасли в 1,5 раза превысил показатель этого же периода прошлого года. Почти четверть объема, или 420 миллиардов рублей, обеспечили производители высокотехнологичной продукции – компьютеров, электронных и оптических изделий", – приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы ее слова.По словам Багреевой, весомый вклад в оборот обрабатывающих компаний внесли пищевая отрасль, предприятия которой заработали 186,8 миллиарда рублей, или 11% оборота отрасли; фармацевтическая промышленность – 106 миллиардов рублей (6,2%); производство машин и оборудования – 67,7 миллиарда рублей (4%). Она добавила, что суммарно на Москву приходится около 11% оборота обрабатывающей промышленности РФ, не считая нефтегазовую сферу.Рост выручки за первые три месяца текущего года показала большая часть отраслей обрабатывающей промышленности Москвы. Так, объемы продаж в мебельной сфере в сопоставимых ценах выросли в 9,5 раза, до 41,5 миллиарда рублей. Производители высокотехнологичной продукции нарастили обороты почти в пять раз, изготовители резиновых и пластмассовых изделий – на 50%, до 48,5 миллиарда рублей, предприятия бумажной промышленности тоже на 50%, до 14 миллиардов рублей.Заметный рост объема продаж показали малые предприятия – за три месяца текущего года их продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 2,5 раза, до 626 миллиардов рублей, а их доля в общем обороте Москвы за год выросла с 21,3 до 36,7%.

https://ria.ru/20240523/bagreeva-1947760991.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мария багреева