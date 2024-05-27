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Минобороны Австралии заявило о невозможности конфисковать российские активы - РИА Новости, 27.05.2024
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13:02 27.05.2024 (обновлено: 13:22 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/avstraliya-1948612635.html
Минобороны Австралии заявило о невозможности конфисковать российские активы
Минобороны Австралии заявило о невозможности конфисковать российские активы - РИА Новости, 27.05.2024
Минобороны Австралии заявило о невозможности конфисковать российские активы
Конституция Австралии не позволяет конфисковывать российские активы, заявил министр обороны страны Ричард Марлз в эфире австралийского телеканала ABC. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:02
2024-05-27T13:22
россия
австралия
украина
евросоюз
g7
euroclear
санкции в отношении россии
в мире
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ДЖАКАРТА, 27 мая - РИА Новости. Конституция Австралии не позволяет конфисковывать российские активы, заявил министр обороны страны Ричард Марлз в эфире австралийского телеканала ABC. "Существуют конституционные преграды, связанные с тем, чтобы просто перехватить (российские - ред.) активы и использовать их, но мы продолжаем их заморозку. И это делается в дополнение к существенным санкциям, которые мы ввели в отношении торговли… Таким образом, мы находимся в пределах того, что мы можем сделать по закону", - заявил министр. Марлз также прокомментировал слова репортера телеканала о том, что замороженные российские активы в Австралии составляют примерно девять миллиардов долларов. По словам министра, настоящее число "значительно меньше, чем сообщается в средствах массовой информации". В апреле премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе также подтвердил, что в настоящее время Канберра юридически не имеет возможности конфисковать замороженные российские активы, однако страна будет продолжать находить пути давления на Россию. По данным австрийской газеты Sydney Morning Herald, действующий закон Австралии гласит, что при отмене санкций в будущем владельцы активов должны получить их обратно в полном объеме, плюс причитающиеся проценты, но за вычетом затрат на управление этими активами в течение периода санкций. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240527/plan-1948511749.html
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россия, австралия, украина, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Австралия, Украина, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России, В мире
Минобороны Австралии заявило о невозможности конфисковать российские активы

Минобороны Австралии: конституция страны не позволяет конфисковать активы России

© AP Photo / Danial HakimМинистр обороны Австралии Ричард Марлз
Министр обороны Австралии Ричард Марлз - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Danial Hakim
Министр обороны Австралии Ричард Марлз. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 27 мая - РИА Новости. Конституция Австралии не позволяет конфисковывать российские активы, заявил министр обороны страны Ричард Марлз в эфире австралийского телеканала ABC.
"Существуют конституционные преграды, связанные с тем, чтобы просто перехватить (российские - ред.) активы и использовать их, но мы продолжаем их заморозку. И это делается в дополнение к существенным санкциям, которые мы ввели в отношении торговли… Таким образом, мы находимся в пределах того, что мы можем сделать по закону", - заявил министр.
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Марлз также прокомментировал слова репортера телеканала о том, что замороженные российские активы в Австралии составляют примерно девять миллиардов долларов. По словам министра, настоящее число "значительно меньше, чем сообщается в средствах массовой информации".
В апреле премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе также подтвердил, что в настоящее время Канберра юридически не имеет возможности конфисковать замороженные российские активы, однако страна будет продолжать находить пути давления на Россию. По данным австрийской газеты Sydney Morning Herald, действующий закон Австралии гласит, что при отмене санкций в будущем владельцы активов должны получить их обратно в полном объеме, плюс причитающиеся проценты, но за вычетом затрат на управление этими активами в течение периода санкций.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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17 мая, 08:55
 
РоссияАвстралияУкраинаЕвросоюзG7EuroclearСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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