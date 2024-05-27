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ФАС проработает меры для повышения прозрачности цен на авиабилеты - РИА Новости, 27.05.2024
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10:07 27.05.2024 (обновлено: 11:13 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/aviabilety-1948544043.html
ФАС проработает меры для повышения прозрачности цен на авиабилеты
ФАС проработает меры для повышения прозрачности цен на авиабилеты - РИА Новости, 27.05.2024
ФАС проработает меры для повышения прозрачности цен на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и "Аэрофлот" проработают меры, которые позволят повысить прозрачность ценообразования на авиаперелеты... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:07
2024-05-27T11:13
экономика
россия
максим шаскольский
владимир путин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
аэрофлот
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и "Аэрофлот" проработают меры, которые позволят повысить прозрачность ценообразования на авиаперелеты российскими авиакомпаниями, говорится в пресс-релизе службы по итогам рабочей встречи с руководством авиакомпании. "Служба провела рабочую встречу с руководством авиакомпании. По итогам совещания стороны пришли к единому мнению о том, что с учетом изменившейся рыночной среды механизмы реализации динамического ценообразования отечественных авиакомпаний и коммерческая политика требуют уточнения с целью повышения прозрачности и предсказуемости цены для пассажиров, в том числе правила определения стартовой цены на авиабилеты", - говорится в сообщении. "ФАС и "Аэрофлот" проработают меры повышения прозрачности ценообразования на авиаперевозки", - сообщила ФАС."Вопрос обеспечения доступности авиаперевозок в преддверии приближающегося сезона отпусков, каникул и крупных международных мероприятий находится на особом контроле ФАС России", - добавили в ведомстве. ФАС попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан, сообщил в середине мая глава регулятора Максим Шаскольский, выступая на годовой коллегии ведомства. По его словам, во исполнение поручения президента России Владимира Путина служба ведет мониторинг цен на авиабилеты. Шаскольский отметил, что ФАС получает большое количество жалоб. Основным фактором удорожания авиабилетов он назвал рост расходов авиакомпаний на техобслуживание, ремонт, запасные части, а также сокращение субсидий по сравнению с 2022 годом.
https://ria.ru/20240523/proekt-1948021830.html
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экономика, россия, максим шаскольский, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аэрофлот
Экономика, Россия, Максим Шаскольский, Владимир Путин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Аэрофлот
ФАС проработает меры для повышения прозрачности цен на авиабилеты

ФАС и "Аэрофлот" проработают меры для повышения прозрачности цен на авиабилеты

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и "Аэрофлот" проработают меры, которые позволят повысить прозрачность ценообразования на авиаперелеты российскими авиакомпаниями, говорится в пресс-релизе службы по итогам рабочей встречи с руководством авиакомпании.
"Служба провела рабочую встречу с руководством авиакомпании. По итогам совещания стороны пришли к единому мнению о том, что с учетом изменившейся рыночной среды механизмы реализации динамического ценообразования отечественных авиакомпаний и коммерческая политика требуют уточнения с целью повышения прозрачности и предсказуемости цены для пассажиров, в том числе правила определения стартовой цены на авиабилеты", - говорится в сообщении.
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"ФАС и "Аэрофлот" проработают меры повышения прозрачности ценообразования на авиаперевозки", - сообщила ФАС.
"Вопрос обеспечения доступности авиаперевозок в преддверии приближающегося сезона отпусков, каникул и крупных международных мероприятий находится на особом контроле ФАС России", - добавили в ведомстве.
ФАС попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан, сообщил в середине мая глава регулятора Максим Шаскольский, выступая на годовой коллегии ведомства.
По его словам, во исполнение поручения президента России Владимира Путина служба ведет мониторинг цен на авиабилеты. Шаскольский отметил, что ФАС получает большое количество жалоб. Основным фактором удорожания авиабилетов он назвал рост расходов авиакомпаний на техобслуживание, ремонт, запасные части, а также сокращение субсидий по сравнению с 2022 годом.
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