https://ria.ru/20240527/attraktsiony-1948616561.html
В Подмосковье проверили и допустили до работы 55 аттракционов
В Подмосковье проверили и допустили до работы 55 аттракционов - РИА Новости, 27.05.2024
В Подмосковье проверили и допустили до работы 55 аттракционов
Гостехнадзор Минэкологии проверил 55 подмосковных аттракционов, по результатам проверки нарушений выявлено не было, сообщает пресс-служба министерства экологии... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:16
2024-05-27T13:16
2024-05-27T13:16
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Гостехнадзор Минэкологии проверил 55 подмосковных аттракционов, по результатам проверки нарушений выявлено не было, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области."Проверки аттракционов играют важную роль в обеспечении безопасности посетителей парков аттракционов. Они необходимы для обнаружения и устранения потенциальных проблем, связанных с работой развлекательных технических средств таких, как износ материалов, неисправности в механизмах, неправильная сборка или любые другие недостатки, которые могут привести к авариям или травмам", - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.Он отметил, что проверки позволяют убедиться, что аттракционы соответствуют стандартам безопасности. Также проверки позволяют понять, что оборудование функционирует правильно и все меры предосторожности соблюдаются.А еще проверки позволяют предотвратить происшествия и обеспечивают безопасность и комфорт для посетителей парков.
https://ria.ru/20240514/park-1945976370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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