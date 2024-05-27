https://ria.ru/20240527/attraktsiony-1948616561.html

В Подмосковье проверили и допустили до работы 55 аттракционов

В Подмосковье проверили и допустили до работы 55 аттракционов - РИА Новости, 27.05.2024

В Подмосковье проверили и допустили до работы 55 аттракционов

Гостехнадзор Минэкологии проверил 55 подмосковных аттракционов, по результатам проверки нарушений выявлено не было, сообщает пресс-служба министерства экологии... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:16

2024-05-27T13:16

2024-05-27T13:16

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московская область (подмосковье)

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отдых в россии

детский отдых

министерство экологии и природопользования московской области

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Гостехнадзор Минэкологии проверил 55 подмосковных аттракционов, по результатам проверки нарушений выявлено не было, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области."Проверки аттракционов играют важную роль в обеспечении безопасности посетителей парков аттракционов. Они необходимы для обнаружения и устранения потенциальных проблем, связанных с работой развлекательных технических средств таких, как износ материалов, неисправности в механизмах, неправильная сборка или любые другие недостатки, которые могут привести к авариям или травмам", - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.Он отметил, что проверки позволяют убедиться, что аттракционы соответствуют стандартам безопасности. Также проверки позволяют понять, что оборудование функционирует правильно и все меры предосторожности соблюдаются.А еще проверки позволяют предотвратить происшествия и обеспечивают безопасность и комфорт для посетителей парков.

https://ria.ru/20240514/park-1945976370.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), аттракционы, отдых, отдых в россии, детский отдых, министерство экологии и природопользования московской области