Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье проверили и допустили до работы 55 аттракционов - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
13:16 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/attraktsiony-1948616561.html
В Подмосковье проверили и допустили до работы 55 аттракционов
В Подмосковье проверили и допустили до работы 55 аттракционов - РИА Новости, 27.05.2024
В Подмосковье проверили и допустили до работы 55 аттракционов
Гостехнадзор Минэкологии проверил 55 подмосковных аттракционов, по результатам проверки нарушений выявлено не было, сообщает пресс-служба министерства экологии... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:16
2024-05-27T13:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
аттракционы
отдых
отдых в россии
детский отдых
министерство экологии и природопользования московской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585877572_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_904611e9d7869a597548d3b1e8fed79f.jpg
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Гостехнадзор Минэкологии проверил 55 подмосковных аттракционов, по результатам проверки нарушений выявлено не было, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области."Проверки аттракционов играют важную роль в обеспечении безопасности посетителей парков аттракционов. Они необходимы для обнаружения и устранения потенциальных проблем, связанных с работой развлекательных технических средств таких, как износ материалов, неисправности в механизмах, неправильная сборка или любые другие недостатки, которые могут привести к авариям или травмам", - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.Он отметил, что проверки позволяют убедиться, что аттракционы соответствуют стандартам безопасности. Также проверки позволяют понять, что оборудование функционирует правильно и все меры предосторожности соблюдаются.А еще проверки позволяют предотвратить происшествия и обеспечивают безопасность и комфорт для посетителей парков.
https://ria.ru/20240514/park-1945976370.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585877572_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_da20d382befd0f35103fb55f5583febb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), аттракционы, отдых, отдых в россии, детский отдых, министерство экологии и природопользования московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Аттракционы, Отдых, отдых в России, Детский отдых, Министерство экологии и природопользования Московской области

В Подмосковье проверили и допустили до работы 55 аттракционов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАттракционы
Аттракционы - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Гостехнадзор Минэкологии проверил 55 подмосковных аттракционов, по результатам проверки нарушений выявлено не было, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«
"Проверки аттракционов играют важную роль в обеспечении безопасности посетителей парков аттракционов. Они необходимы для обнаружения и устранения потенциальных проблем, связанных с работой развлекательных технических средств таких, как износ материалов, неисправности в механизмах, неправильная сборка или любые другие недостатки, которые могут привести к авариям или травмам", - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что проверки позволяют убедиться, что аттракционы соответствуют стандартам безопасности. Также проверки позволяют понять, что оборудование функционирует правильно и все меры предосторожности соблюдаются.
А еще проверки позволяют предотвратить происшествия и обеспечивают безопасность и комфорт для посетителей парков.
Парк Пехорка
Парк "Пехорка" стал самым популярным в Подмосковье на минувшей неделе
14 мая, 18:38
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)АттракционыОтдыхотдых в РоссииДетский отдыхМинистерство экологии и природопользования Московской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала