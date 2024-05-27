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В Москве возбудили дело после падения части аттракциона на ребенка в ТЦ - РИА Новости, 27.05.2024
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18:26 27.05.2024 (обновлено: 18:53 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/attraktsion-1948738123.html
В Москве возбудили дело после падения части аттракциона на ребенка в ТЦ
В Москве возбудили дело после падения части аттракциона на ребенка в ТЦ - РИА Новости, 27.05.2024
В Москве возбудили дело после падения части аттракциона на ребенка в ТЦ
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности возбудили после падение части аттракциона на четырехлетнего мальчика в игровой зоне в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:26
2024-05-27T18:53
происшествия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности возбудили после падение части аттракциона на четырехлетнего мальчика в игровой зоне в ТЦ на востоке Москвы, сообщает столичный СК в Telegram-канале ведомства. Прокуратура сообщила в воскресенье, что часть аттракциона упала на мальчика в игровой зоне торгового центра на шоссе Энтузиастов в Москве. Ребенка доставили в больницу. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) ... четырехлетний мальчик получил телесные повреждения из-за падения на него элемента конструкции аттракциона", - говорится в сообщении. Отмечается, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Сейчас следователи изучают служебную документацию, допрашивают руководство и сотрудников.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве возбудили дело после падения части аттракциона на ребенка в ТЦ

СК Москвы завел уголовное дело после падения части аттракциона на ребенка в ТЦ

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто происшествия, где на ребенка упала часть аттракциона в Москве
Место происшествия, где на ребенка упала часть аттракциона в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место происшествия, где на ребенка упала часть аттракциона в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности возбудили после падение части аттракциона на четырехлетнего мальчика в игровой зоне в ТЦ на востоке Москвы, сообщает столичный СК в Telegram-канале ведомства.
Прокуратура сообщила в воскресенье, что часть аттракциона упала на мальчика в игровой зоне торгового центра на шоссе Энтузиастов в Москве. Ребенка доставили в больницу.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) ... четырехлетний мальчик получил телесные повреждения из-за падения на него элемента конструкции аттракциона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Сейчас следователи изучают служебную документацию, допрашивают руководство и сотрудников.
Игровой автомат упал на малолетнего мальчика в московском ТЦ
В московском ТЦ на ребенка упал игровой автомат
10 мая, 18:07
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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