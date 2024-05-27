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В Москве возбудили дело после падения части аттракциона на ребенка в ТЦ

В Москве возбудили дело после падения части аттракциона на ребенка в ТЦ - РИА Новости, 27.05.2024

В Москве возбудили дело после падения части аттракциона на ребенка в ТЦ

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности возбудили после падение части аттракциона на четырехлетнего мальчика в игровой зоне в... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T18:26

2024-05-27T18:26

2024-05-27T18:53

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности возбудили после падение части аттракциона на четырехлетнего мальчика в игровой зоне в ТЦ на востоке Москвы, сообщает столичный СК в Telegram-канале ведомства. Прокуратура сообщила в воскресенье, что часть аттракциона упала на мальчика в игровой зоне торгового центра на шоссе Энтузиастов в Москве. Ребенка доставили в больницу. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) ... четырехлетний мальчик получил телесные повреждения из-за падения на него элемента конструкции аттракциона", - говорится в сообщении. Отмечается, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Сейчас следователи изучают служебную документацию, допрашивают руководство и сотрудников.

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)