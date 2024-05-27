https://ria.ru/20240527/artilleriya-1948516763.html

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С3М "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления беспилотными... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T05:10

2024-05-27T05:10

2024-05-27T12:01

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ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С3М "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ в ходе боевой работы на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны России. "Получив координаты цели от разведывательных подразделений, ведущих беспрерывное наблюдение с воздуха при помощи БПЛА, военнослужащие оперативно навели орудие на цель. Выполнив серию выстрелов 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции, наш артиллерийский расчет полностью уничтожил замаскированный в лесополосе блиндаж националистов, в котором находились операторы разведывательных и ударных беспилотников", — сообщили в МО России. Уточняется, что российские военнослужащие также уничтожили замаскированный в кустарнике миномет противника. "Слаженные и эффективные действия артиллеристов группировки войск "Центр" препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступление штурмовых групп мотострелковых подразделений", — дополнили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240527/vsu-1948514587.html

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