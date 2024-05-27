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Российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 27.05.2024 (обновлено: 12:01 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/artilleriya-1948516763.html
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ
Военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С3М "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления беспилотными... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T05:10
2024-05-27T12:01
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ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С3М "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ в ходе боевой работы на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны России. "Получив координаты цели от разведывательных подразделений, ведущих беспрерывное наблюдение с воздуха при помощи БПЛА, военнослужащие оперативно навели орудие на цель. Выполнив серию выстрелов 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции, наш артиллерийский расчет полностью уничтожил замаскированный в лесополосе блиндаж националистов, в котором находились операторы разведывательных и ударных беспилотников", — сообщили в МО России. Уточняется, что российские военнослужащие также уничтожили замаскированный в кустарнике миномет противника. "Слаженные и эффективные действия артиллеристов группировки войск "Центр" препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступление штурмовых групп мотострелковых подразделений", — дополнили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240527/vsu-1948514587.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

МО: артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С3М "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ в ходе боевой работы на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Получив координаты цели от разведывательных подразделений, ведущих беспрерывное наблюдение с воздуха при помощи БПЛА, военнослужащие оперативно навели орудие на цель. Выполнив серию выстрелов 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции, наш артиллерийский расчет полностью уничтожил замаскированный в лесополосе блиндаж националистов, в котором находились операторы разведывательных и ударных беспилотников", — сообщили в МО России.
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Уточняется, что российские военнослужащие также уничтожили замаскированный в кустарнике миномет противника.
"Слаженные и эффективные действия артиллеристов группировки войск "Центр" препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступление штурмовых групп мотострелковых подразделений", — дополнили в оборонном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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