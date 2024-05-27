https://ria.ru/20240527/armeniya-1948532895.html

В Ереване задержали почти 140 участников акций протеста

В Ереване задержали почти 140 участников акций протеста - РИА Новости, 27.05.2024

В Ереване задержали почти 140 участников акций протеста

Почти 140 участников акций протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна задержаны полицией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T09:14

2024-05-27T09:14

2024-05-27T09:34

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РЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Почти 140 участников акций протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна задержаны полицией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД республики. "По состоянию на данный момент задержаны 137 участников акций", - сообщил собеседник агентства. Ранее сообщалось о 67 задержанных. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.Ранее в Службе нацбезопасности (СНБ) Армении сообщили, что с 24 мая пограничные войска СНБ официально берут под охрану вместо военных 1,9-километровый участок государственной границы у села Беркабер и 4,9-километровый участок у сел Воскепар и Баганис Тавушской области. Охрана 5,8-километрового участка госграницы у села Киранц будет до 24 июля осуществляться "по переходной схеме".

https://ria.ru/20240527/armeniya-1948520911.html

https://ria.ru/20240516/armeniya-1946531458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь