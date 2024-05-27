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В Ереване задержали почти 140 участников акций протеста - РИА Новости, 27.05.2024
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09:14 27.05.2024 (обновлено: 09:34 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/armeniya-1948532895.html
В Ереване задержали почти 140 участников акций протеста
В Ереване задержали почти 140 участников акций протеста - РИА Новости, 27.05.2024
В Ереване задержали почти 140 участников акций протеста
Почти 140 участников акций протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна задержаны полицией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T09:14
2024-05-27T09:34
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РЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Почти 140 участников акций протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна задержаны полицией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД республики. "По состоянию на данный момент задержаны 137 участников акций", - сообщил собеседник агентства. Ранее сообщалось о 67 задержанных. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.Ранее в Службе нацбезопасности (СНБ) Армении сообщили, что с 24 мая пограничные войска СНБ официально берут под охрану вместо военных 1,9-километровый участок государственной границы у села Беркабер и 4,9-километровый участок у сел Воскепар и Баганис Тавушской области. Охрана 5,8-километрового участка госграницы у села Киранц будет до 24 июля осуществляться "по переходной схеме".
https://ria.ru/20240527/armeniya-1948520911.html
https://ria.ru/20240516/armeniya-1946531458.html
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в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь
В Ереване задержали почти 140 участников акций протеста

МВД Армении сообщило о задержании 137 участников акций протеста

© SputnikЗадержание участников акции протеста в Армении. 27 мая 2024
Задержание участников акции протеста в Армении. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Sputnik
Задержание участников акции протеста в Армении. 27 мая 2024
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РЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Почти 140 участников акций протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна задержаны полицией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД республики.
"По состоянию на данный момент задержаны 137 участников акций", - сообщил собеседник агентства.
Протестующие в Армении перекрывают автомобильные дороги - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Протестующие в Армении начали перекрывать дороги
07:12
Ранее сообщалось о 67 задержанных.
С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
Ранее в Службе нацбезопасности (СНБ) Армении сообщили, что с 24 мая пограничные войска СНБ официально берут под охрану вместо военных 1,9-километровый участок государственной границы у села Беркабер и 4,9-километровый участок у сел Воскепар и Баганис Тавушской области. Охрана 5,8-километрового участка госграницы у села Киранц будет до 24 июля осуществляться "по переходной схеме".
Глава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Лидер протестов в Армении анонсировал скорое начало интенсивной борьбы
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