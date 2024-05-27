https://ria.ru/20240527/armeniya-1948527098.html

В Армении задержали почти 70 участников акции протеста

В Армении задержали почти 70 участников акции протеста - РИА Новости, 27.05.2024

В Армении задержали почти 70 участников акции протеста

Почти 70 участников акции протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, возглавляемой главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T08:58

2024-05-27T08:58

2024-05-27T08:58

в мире

ереван

азербайджан

никол пашинян

армянская апостольская церковь

в мире

армения

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ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Почти 70 участников акции протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, возглавляемой главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Багратом Галстаняном, задержаны полицией, передает корреспондент РИА Новости. "С утра задержаны 67 участников акций", - сообщил собеседник агентства. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

https://ria.ru/20240516/armeniya-1946531458.html

ереван

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь, армения