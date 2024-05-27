https://ria.ru/20240527/armeniya-1948527098.html
В Армении задержали почти 70 участников акции протеста
В Армении задержали почти 70 участников акции протеста - РИА Новости, 27.05.2024
В Армении задержали почти 70 участников акции протеста
Почти 70 участников акции протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, возглавляемой главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T08:58
2024-05-27T08:58
2024-05-27T08:58
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ереван
азербайджан
никол пашинян
армянская апостольская церковь
в мире
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ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Почти 70 участников акции протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, возглавляемой главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Багратом Галстаняном, задержаны полицией, передает корреспондент РИА Новости. "С утра задержаны 67 участников акций", - сообщил собеседник агентства. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
https://ria.ru/20240516/armeniya-1946531458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь, армения
В мире, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, В мире, Армения
В Армении задержали почти 70 участников акции протеста
В Армении задержали 67 участников акции протеста с требованием отставки Пашиняна