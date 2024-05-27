https://ria.ru/20240527/armeniya-1948520911.html

Протестующие в Армении начали перекрывать дороги

Протестующие в Армении начали перекрывать дороги - РИА Новости, 27.05.2024

Протестующие в Армении начали перекрывать дороги

Участники акции протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, возглавляемой главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T07:12

2024-05-27T07:12

2024-05-27T09:39

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ЕРЕВАН, 27 мая — РИА Новости. Участники акции протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, возглавляемой главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Багратом Галстаняном, начали перекрывать дороги, об этом они сообщили в своем Telegram-канале."Заблокирована улица Улнеци в Ереване и трасса Ереван — Аштарак", — говорится в заявлении движения.Как передает корреспондент РИА Новости, на перекрестке улицы и проспекта Саят-Новы в Ереване полиция начала задержания. По информации МВЛ, задержали 137 участников акций.Манифестанты также проводят шествие по центральным улицам Еревана, которое началось с перекрестка улицы Абовяна и проспекта Саят-Новы.Накануне глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна и прекращения делимитации границы с Азербайджаном, в рамках которой под контроль Баку передадут некоторые приграничные территории, призвал сторонников с утра понедельника начать массовые акции неповиновения.На организованном священнослужителем митинге его призвали выдвинуть кандидатом в премьеры Армении.С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.

https://ria.ru/20240520/azerbaydzhan-1947219060.html

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Протестующие в Армении перекрывают автомобильные дороги Протестующие в Армении заявили, что в рамках акций против премьера Пашиняна начали перекрывать автомобильные дороги. Как передает корреспондент РИА Новости, полиция пытается разблокировать трассы, в Ереване начались задержания. 2024-05-27T07:12 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, армения, никол пашинян, ереван