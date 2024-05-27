https://ria.ru/20240527/arenda-1948513077.html

При сдаче квартиры нужно обязательно заключать договор, заявила эксперт

При сдаче квартиры нужно обязательно заключать договор, заявила эксперт - РИА Новости, 27.05.2024

При сдаче квартиры нужно обязательно заключать договор, заявила эксперт

Устные договоренности при сдаче квартиры в аренду без договора не имеют силы в суде, сообщила РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Ирина Блинкова. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T03:08

2024-05-27T03:08

2024-05-27T03:13

общество

жилье

россия

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Устные договоренности при сдаче квартиры в аренду без договора не имеют силы в суде, сообщила РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Ирина Блинкова. "При сдаче или найме квартиры необходимо в обязательном порядке заключать договор найма, в котором должны быть учтены основные моменты, гарантирующие соблюдение интересов для обеих сторон договора", - отметила Блинкова. Эксперт подчеркнула, что договор, заключенный устно, противоречит положениям статьи 674 ГК РФ, согласно которой договор найма жилого помещения заключается в письменной форме, поэтому в случае, если стороны проигнорировали указанные нормы закона и договор найма жилого помещения был заключен в устной форме, то при возникновении разногласий такая сделка будет признана ничтожной. "Если письменного документа нет, любые устные договоренности между сторонами не имеют юридической силы, а участники сделки могут полагаться исключительно на порядочность друг друга. Следовательно, в случае возникновения разногласий добиться защиты своих прав и интересов через суд будет невозможно ни одной из сторон", - отметила Блинкова. По ее словам, как правило, там, где отсутствует официально заключенный договор о найме жилого помещения, возникают разные риски, как для хозяина квартира, так и для нанимателей. "К основным рискам для хозяина квартиры можно отнести проблемы с оплатой (когда наниматели жилья платят за наем с задержками или не платят вовсе), внезапный отъезд (когда квартирант внезапно съезжает раньше срока, при этом чаще всего не заплатив), субаренда (когда квартиранты пересдают жилье), порча или пропажа имущества, а также проблемы с соседями из-за нанимателей (шум, антисанитария, повреждение общего имущества). Для нанимателей жилья также существуют определенные риски, например, неожиданное повышение стоимости платы за наем и трудности с возвратом залога. И это далеко не исчерпывающий список", - рассказала Блинкова. Кроме того, эксперт пояснила, что договор тоже нужно грамотно составить: описать объект с указанием адреса, наймодателя и нанимателя с указанием паспортных данных, срок найма и сумму, за которую нанимается жилое помещение, с указанием, что включено в данную сумму (или не включено), ответственность сторон. Также она рекомендовала составлять акт, в котором будет прописано все имущество, в том числе его состояние на момент подписания договора, находящееся в помещении и передаваемое в пользование нанимателю. Стороны могут заключить как краткосрочный договор (до одного года) найма жилого помещения, так и долгосрочный - на срок, не превышающий пяти лет (если в договоре срок не определен, то он считается заключенным на пять лет). Последний требует обязательной регистрации в Росреестре и считается заключенным лишь с этого момента. "Подытожив все вышесказанное, можно заключить, что на какой бы срок не снималось жилье, на несколько дней, месяцев или лет, важно оформлять сделку в форме договора найма жилого помещения, в котором четко зафиксировать ключевые моменты и ответственность сторон, что позволит избежать множество проблем в будущем в случае возникновения конфликта", - добавила эксперт.

https://realty.ria.ru/20240527/notariusy--1948089671.html

https://realty.ria.ru/20240524/peregrev-1948132757.html

https://realty.ria.ru/20240524/gabuniya-1948140833.html

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общество, жилье, россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)