https://ria.ru/20240527/albaniya-1948540635.html

Премьер Албании отказал Джонсону в заключении соглашения по мигрантам

Премьер Албании отказал Джонсону в заключении соглашения по мигрантам - РИА Новости, 27.05.2024

Премьер Албании отказал Джонсону в заключении соглашения по мигрантам

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил в интервью газете Financial Times, что ранее отказал занимавшему тогда пост премьера Великобритании Борису Джонсону в... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T09:43

2024-05-27T09:43

2024-05-27T09:43

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джорджа мелони

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил в интервью газете Financial Times, что ранее отказал занимавшему тогда пост премьера Великобритании Борису Джонсону в заключении соглашения по отправке нелегальных мигрантов в Албанию. В феврале агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что парламент Албании одобрил соглашение с Италией, согласно которому Албания будет содержать мигрантов, спасенных Италией в нейтральных водах, пока решается вопрос о предоставлении им убежища. В интервью газете Financial Times албанский премьер заявил, что власти нескольких стран, в том числе и Британии, обращались к нему с предложением заключить подобное соглашение, но с его стороны последовал отказ. "Борис Джонсон позвонил мне и сказал: "Я ценю вашу руководящую роль, давайте сделаем что-нибудь совместно. Давайте заключим соглашение, согласно которому Британия будет привозить в Албанию нелегальных иммигрантов, чтобы содержать их там, рассматривать (заявление о предоставлении убежища - ред.). Я сказал: "Извините, это невозможно", - заявил Рама. Премьер отметил, что отказал ряду стран в заключении подобного соглашения, поскольку не видит в этом смысла, и добавил, что соглашение с Италией - "единичный случай". "Италия очень важна для нас, это больше, чем стратегические отношения. Это очень глубоко укоренившаяся дружба", - подчеркнул политик. Он добавил, что если соглашение с Италией ограничивает число нелегальных мигрантов, прибывающих в Албанию для содержания (до трех тысяч человек одновременно), то предложение Британии не содержало подобных ограничений. "Речь шла обо всех, кто приезжает в Британию... подобно транзиту. Я сказал, что это невозможно. Потом были и другие (страны - ред.), я не буду их называть. Они входят в число самых богатых стран Европы", - добавил Рама. Итальянский премьер Джорджа Мелони сообщила после встречи с албанским коллегой Эди Рамой в ноябре 2023 года в Риме, что Италия и Албания заключили соглашение о борьбе с нелегальной миграцией, которое предусматривает открытие на албанской территории двух центров. Они призваны за итальянский счет и под юрисдикцией Рима заниматься рассмотрением обращений об убежище. По словам Мелони, после открытия весной 2024 года центры смогут вместить до трех тысяч человек одновременно, а со временем общее число может дойти до 36 тысяч за год. В конце января суд Албании подтвердил конституционность сделки.

https://ria.ru/20240415/britaniya-1940054364.html

https://ria.ru/20240416/velikobritaniya-1940169145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, албания, италия, рим, эди рама, борис джонсон, джорджа мелони