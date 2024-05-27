https://ria.ru/20240527/aktivy-1948703273.html

СМИ: ЕС боится решения Венгрии по передаче Киеву доходов от активов России

СМИ: ЕС боится решения Венгрии по передаче Киеву доходов от активов России - РИА Новости, 27.05.2024

СМИ: ЕС боится решения Венгрии по передаче Киеву доходов от активов России

Страны Евросоюза опасаются того, что Венгрия может заблокировать использование доходов, полученных от замороженных активов РФ, которые должны быть направлены на РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:59

2024-05-27T16:59

2024-05-27T16:59

украина

россия

венгрия

аджа лябиб

евросоюз

g7

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Страны Евросоюза опасаются того, что Венгрия может заблокировать использование доходов, полученных от замороженных активов РФ, которые должны быть направлены на поддержку Украины через Европейский фонд мира (EPF), сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников. "Будапешт может заблокировать использование прибылей, полученных от замороженных активов России, которые должны быть направлены через Европейский фонд мира", - говорится в сообщении. Как пишет издание, ЕС опасается блокировки мер, связанных с замороженными активами РФ. Ранее сообщалось, что ЕС согласовал решение о выделении пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине на 2024 год. Отмечалось, что финансирование из фонда пойдет как на летальную, так и на нелетальную помощь Киеву, а также на подготовку украинских военных. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб позднее заявила, что Венгрия в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза продолжает блокировать выделение пяти миллиардов евро для финансирования военной помощи Украине, ситуация на встрече напряженная. Как отмечают дипломаты, Венгрия заявила, что блокирует выделение средств фонда мира для Киева, поскольку венгерские компании подвергаются дискриминации со стороны Украины. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств (всего странами ЕС из фонда на оружие для Украины было выделено уже семь траншей примерно по 500 миллионов евро каждый), потраченных на оказание военной помощи Украине. Восьмой транш в настоящее время также продолжает блокироваться Венгрией. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240527/avstraliya-1948612635.html

https://ria.ru/20240522/aktivy-1947629411.html

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украина, россия, венгрия, аджа лябиб, евросоюз, g7, санкции в отношении россии