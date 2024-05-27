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МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула
МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула - РИА Новости, 27.05.2024
МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула
Статус террористической организации у движения "Талибан*" в РФ мешает развивать отношения Москвы и Кабула, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:04
2024-05-27T17:04
2024-05-27T17:12
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Статус террористической организации у движения "Талибан*" в РФ мешает развивать отношения Москвы и Кабула, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов."Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1267 и речи не шло о движении талибов, а об отдельных руководителях. РФ же внесла всю организацию (в список запрещенных - ред.). Сейчас стоит вопрос о снятии этого статуса с движения талибов, поскольку начинается процесс нормализации двусторонних экономических и иных отношений, и такой статус мешает, в первую очередь, российским экономоператорам налаживать нормальное сотрудничество", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия-24".По его словам, "нам надо устранить эти сложности, ну а в дальнейшем, иншалла, как говорят наши афганские друзья, при стечении обстоятельств уже будем думать и докладывать руководству о признании властей Афганистана".*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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россия, афганистан, москва, кабул (город), замир кабулов, талибан, оон, в мире
Россия, Афганистан, Москва, Кабул (город), Замир Кабулов, Талибан, ООН, В мире
МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула
МИД РФ: статус террористов у талибов мешает развивать отношения с Афганистаном