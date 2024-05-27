Рейтинг@Mail.ru
МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 27.05.2024 (обновлено: 17:12 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/afganistan-1948704669.html
МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула
МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула - РИА Новости, 27.05.2024
МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула
Статус террористической организации у движения "Талибан*" в РФ мешает развивать отношения Москвы и Кабула, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:04
2024-05-27T17:12
россия
афганистан
москва
кабул (город)
замир кабулов
талибан
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876815833_0:223:2850:1826_1920x0_80_0_0_f779daa9150527a4f8cc2a08f0768a6e.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Статус террористической организации у движения "Талибан*" в РФ мешает развивать отношения Москвы и Кабула, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов."Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1267 и речи не шло о движении талибов, а об отдельных руководителях. РФ же внесла всю организацию (в список запрещенных - ред.). Сейчас стоит вопрос о снятии этого статуса с движения талибов, поскольку начинается процесс нормализации двусторонних экономических и иных отношений, и такой статус мешает, в первую очередь, российским экономоператорам налаживать нормальное сотрудничество", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия-24".По его словам, "нам надо устранить эти сложности, ну а в дальнейшем, иншалла, как говорят наши афганские друзья, при стечении обстоятельств уже будем думать и докладывать руководству о признании властей Афганистана".*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240527/pmef-1948705692.html
россия
афганистан
москва
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876815833_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_471e3f51512e9fd4c6299b66fa83b00a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, афганистан, москва, кабул (город), замир кабулов, талибан, оон, в мире
Россия, Афганистан, Москва, Кабул (город), Замир Кабулов, Талибан, ООН, В мире
МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула

МИД РФ: статус террористов у талибов мешает развивать отношения с Афганистаном

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Афганистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Статус террористической организации у движения "Талибан*" в РФ мешает развивать отношения Москвы и Кабула, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
"Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1267 и речи не шло о движении талибов, а об отдельных руководителях. РФ же внесла всю организацию (в список запрещенных - ред.). Сейчас стоит вопрос о снятии этого статуса с движения талибов, поскольку начинается процесс нормализации двусторонних экономических и иных отношений, и такой статус мешает, в первую очередь, российским экономоператорам налаживать нормальное сотрудничество", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия-24".
По его словам, "нам надо устранить эти сложности, ну а в дальнейшем, иншалла, как говорят наши афганские друзья, при стечении обстоятельств уже будем думать и докладывать руководству о признании властей Афганистана".
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Министр труда "Талибана" и глава ТПП примут участие в ПМЭФ-2024
17:07
 
РоссияАфганистанМоскваКабул (город)Замир КабуловТалибанООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала