https://ria.ru/20240527/aes-1948733763.html

Строительство АЭС в Узбекистане начнется летом, заявил Лихачев

Строительство АЭС в Узбекистане начнется летом, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.05.2024

Строительство АЭС в Узбекистане начнется летом, заявил Лихачев

Строительство с участием "Росатома" АЭС малой мощности в Узбекистане начнется уже нынешним летом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T18:10

2024-05-27T18:10

2024-05-27T18:10

ядерные технологии

космос - риа наука

узбекистан

ташкент

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Строительство с участием "Росатома" АЭС малой мощности в Узбекистане начнется уже нынешним летом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Контракт на строительство этой АЭС был подписан в понедельник в Ташкенте. "Росатом" подтвердил неоспоримое мировое лидерство в атомной энергетике, подписав первый в истории экспортный контракт на сооружение атомной станции малой мощности. И это не просто предварительное соглашение, мы сразу же, уже этим летом приступаем к строительству", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом". Станцию построят в Джизакской области, отмечается в сообщении. "Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее пригодность и безопасность, что значительно сократит сроки реализации проекта", - подчеркивает "Росатом".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, узбекистан, ташкент, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"