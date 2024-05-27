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Строительство АЭС в Узбекистане начнется летом, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.05.2024
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Ядерные технологии
 
18:10 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/aes-1948733763.html
Строительство АЭС в Узбекистане начнется летом, заявил Лихачев
Строительство АЭС в Узбекистане начнется летом, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.05.2024
Строительство АЭС в Узбекистане начнется летом, заявил Лихачев
Строительство с участием "Росатома" АЭС малой мощности в Узбекистане начнется уже нынешним летом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:10
2024-05-27T18:10
ядерные технологии
космос - риа наука
узбекистан
ташкент
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Строительство с участием "Росатома" АЭС малой мощности в Узбекистане начнется уже нынешним летом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Контракт на строительство этой АЭС был подписан в понедельник в Ташкенте. "Росатом" подтвердил неоспоримое мировое лидерство в атомной энергетике, подписав первый в истории экспортный контракт на сооружение атомной станции малой мощности. И это не просто предварительное соглашение, мы сразу же, уже этим летом приступаем к строительству", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом". Станцию построят в Джизакской области, отмечается в сообщении. "Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее пригодность и безопасность, что значительно сократит сроки реализации проекта", - подчеркивает "Росатом".
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космос - риа наука, узбекистан, ташкент, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Космос - РИА Наука, Узбекистан, Ташкент, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Строительство АЭС в Узбекистане начнется летом, заявил Лихачев

Глава "Росатома": строительство АЭС малой мощности в Узбекистане начнется летом

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Росатом"
Стенд госкорпорации Росатом
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Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Строительство с участием "Росатома" АЭС малой мощности в Узбекистане начнется уже нынешним летом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Контракт на строительство этой АЭС был подписан в понедельник в Ташкенте.
«
"Росатом" подтвердил неоспоримое мировое лидерство в атомной энергетике, подписав первый в истории экспортный контракт на сооружение атомной станции малой мощности. И это не просто предварительное соглашение, мы сразу же, уже этим летом приступаем к строительству", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".
Станцию построят в Джизакской области, отмечается в сообщении.
"Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее пригодность и безопасность, что значительно сократит сроки реализации проекта", - подчеркивает "Росатом".
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Ядерные технологииВ миреКосмос - РИА НаукаУзбекистанТашкентАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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