https://ria.ru/20240527/aes-1948733763.html
Строительство АЭС в Узбекистане начнется летом, заявил Лихачев
Строительство АЭС в Узбекистане начнется летом, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.05.2024
Строительство АЭС в Узбекистане начнется летом, заявил Лихачев
Строительство с участием "Росатома" АЭС малой мощности в Узбекистане начнется уже нынешним летом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:10
2024-05-27T18:10
2024-05-27T18:10
ядерные технологии
космос - риа наука
узбекистан
ташкент
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904230296_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_805fe5e545c26a8458540154c267ce39.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Строительство с участием "Росатома" АЭС малой мощности в Узбекистане начнется уже нынешним летом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Контракт на строительство этой АЭС был подписан в понедельник в Ташкенте. "Росатом" подтвердил неоспоримое мировое лидерство в атомной энергетике, подписав первый в истории экспортный контракт на сооружение атомной станции малой мощности. И это не просто предварительное соглашение, мы сразу же, уже этим летом приступаем к строительству", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом". Станцию построят в Джизакской области, отмечается в сообщении. "Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее пригодность и безопасность, что значительно сократит сроки реализации проекта", - подчеркивает "Росатом".
https://ria.ru/20240526/kontrakt-1948410525.html
узбекистан
ташкент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904230296_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_23c53b5a70b2bf6db2446c3c7b4a842a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, узбекистан, ташкент, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Космос - РИА Наука, Узбекистан, Ташкент, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Строительство АЭС в Узбекистане начнется летом, заявил Лихачев
Глава "Росатома": строительство АЭС малой мощности в Узбекистане начнется летом