https://ria.ru/20240527/abkhaziya-1948598989.html

МИД Абхазии прокомментировал планы Грузии по возврату республики

МИД Абхазии прокомментировал планы Грузии по возврату республики - РИА Новости, 27.05.2024

МИД Абхазии прокомментировал планы Грузии по возврату республики

МИД Абхазии назвал популистским и бесперспективным заявление грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:24

2024-05-27T12:24

2024-05-27T12:34

в мире

абхазия

южная осетия

тбилиси

ираклий кобахидзе

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СУХУМ, 27 мая - РИА Новости. МИД Абхазии назвал популистским и бесперспективным заявление грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию. Ранее Кобахидзе заявил, что Тбилиси планирует вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией и в 2030 году стать членом Евросоюза. "Очевидно, что подобные популистские заявления звучат в преддверии очередных парламентских выборов и направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию", - сказали РИА Новости в пресс-службе МИД Абхазии. В Сухуме считают, что любые попытки грузинского руководства вернуть Абхазию в состав Грузии являются абсолютно бесперспективными. "Считаем необходимым в очередной раз заявить, что Республика Абхазия является независимым государством и продолжает идти по пути укрепления собственного суверенитета. Народ Республики Абхазия сделал свой окончательный выбор, и этот выбор не подлежит какой-либо ревизии", - сообщили в МИД.

https://ria.ru/20240526/kobakhidze-1948452162.html

абхазия

южная осетия

тбилиси

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в мире, абхазия, южная осетия, тбилиси, ираклий кобахидзе