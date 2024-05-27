https://ria.ru/20240527/abkhaziya-1948598989.html
МИД Абхазии прокомментировал планы Грузии по возврату республики
МИД Абхазии прокомментировал планы Грузии по возврату республики - РИА Новости, 27.05.2024
МИД Абхазии прокомментировал планы Грузии по возврату республики
МИД Абхазии назвал популистским и бесперспективным заявление грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:24
2024-05-27T12:24
2024-05-27T12:34
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абхазия
южная осетия
тбилиси
ираклий кобахидзе
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СУХУМ, 27 мая - РИА Новости. МИД Абхазии назвал популистским и бесперспективным заявление грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию. Ранее Кобахидзе заявил, что Тбилиси планирует вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией и в 2030 году стать членом Евросоюза. "Очевидно, что подобные популистские заявления звучат в преддверии очередных парламентских выборов и направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию", - сказали РИА Новости в пресс-службе МИД Абхазии. В Сухуме считают, что любые попытки грузинского руководства вернуть Абхазию в состав Грузии являются абсолютно бесперспективными. "Считаем необходимым в очередной раз заявить, что Республика Абхазия является независимым государством и продолжает идти по пути укрепления собственного суверенитета. Народ Республики Абхазия сделал свой окончательный выбор, и этот выбор не подлежит какой-либо ревизии", - сообщили в МИД.
https://ria.ru/20240526/kobakhidze-1948452162.html
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в мире, абхазия, южная осетия, тбилиси, ираклий кобахидзе
В мире, Абхазия, Южная Осетия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе
МИД Абхазии прокомментировал планы Грузии по возврату республики
МИД Абхазии назвал заявление Кобахидзе о желании вернуть Абхазию популистским