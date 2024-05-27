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МИД Абхазии прокомментировал планы Грузии по возврату республики - РИА Новости, 27.05.2024
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12:24 27.05.2024 (обновлено: 12:34 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/abkhaziya-1948598989.html
МИД Абхазии прокомментировал планы Грузии по возврату республики
МИД Абхазии прокомментировал планы Грузии по возврату республики - РИА Новости, 27.05.2024
МИД Абхазии прокомментировал планы Грузии по возврату республики
МИД Абхазии назвал популистским и бесперспективным заявление грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:24
2024-05-27T12:34
в мире
абхазия
южная осетия
тбилиси
ираклий кобахидзе
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СУХУМ, 27 мая - РИА Новости. МИД Абхазии назвал популистским и бесперспективным заявление грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию. Ранее Кобахидзе заявил, что Тбилиси планирует вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией и в 2030 году стать членом Евросоюза. "Очевидно, что подобные популистские заявления звучат в преддверии очередных парламентских выборов и направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию", - сказали РИА Новости в пресс-службе МИД Абхазии. В Сухуме считают, что любые попытки грузинского руководства вернуть Абхазию в состав Грузии являются абсолютно бесперспективными. "Считаем необходимым в очередной раз заявить, что Республика Абхазия является независимым государством и продолжает идти по пути укрепления собственного суверенитета. Народ Республики Абхазия сделал свой окончательный выбор, и этот выбор не подлежит какой-либо ревизии", - сообщили в МИД.
https://ria.ru/20240526/kobakhidze-1948452162.html
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в мире, абхазия, южная осетия, тбилиси, ираклий кобахидзе
В мире, Абхазия, Южная Осетия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе
МИД Абхазии прокомментировал планы Грузии по возврату республики

МИД Абхазии назвал заявление Кобахидзе о желании вернуть Абхазию популистским

© Sputnik / Томас ТхайцукЗдание Народного собрания Республики Абхазия
Здание Народного собрания Республики Абхазия - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Здание Народного собрания Республики Абхазия. Архивное фото
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СУХУМ, 27 мая - РИА Новости. МИД Абхазии назвал популистским и бесперспективным заявление грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию.
Ранее Кобахидзе заявил, что Тбилиси планирует вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией и в 2030 году стать членом Евросоюза.
"Очевидно, что подобные популистские заявления звучат в преддверии очередных парламентских выборов и направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию", - сказали РИА Новости в пресс-службе МИД Абхазии.
В Сухуме считают, что любые попытки грузинского руководства вернуть Абхазию в состав Грузии являются абсолютно бесперспективными. "Считаем необходимым в очередной раз заявить, что Республика Абхазия является независимым государством и продолжает идти по пути укрепления собственного суверенитета. Народ Республики Абхазия сделал свой окончательный выбор, и этот выбор не подлежит какой-либо ревизии", - сообщили в МИД.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Кобахидзе заявил о желании вернуть в состав Грузии Абхазию и Южную Осетию
Вчера, 15:27
 
В миреАбхазияЮжная ОсетияТбилисиИраклий Кобахидзе
 
 
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