https://ria.ru/20240526/zhkkh-1948387819.html

Эксперт назвала причины отказа в компенсации расходов на ЖКХ

Эксперт назвала причины отказа в компенсации расходов на ЖКХ - РИА Новости, 26.05.2024

Эксперт назвала причины отказа в компенсации расходов на ЖКХ

Отказать в назначении компенсации расходов на ЖКХ могут при наличии противоречий между представленными заявителем документами и сведениями, полученным в ходе... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T02:18

2024-05-26T02:18

2024-05-26T02:18

общество

россия

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

жкх

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Отказать в назначении компенсации расходов на ЖКХ могут при наличии противоречий между представленными заявителем документами и сведениями, полученным в ходе межведомственного взаимодействия, а также по другим причинам, рассказала РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Ирина Блинкова. С 1 июля 2023 года в силу вступил Единый стандарт предоставления компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, утверждённый постановлением правительства. В нём прописан единый подход для всех регионов страны к процедуре назначения ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате ЖКУ для граждан из числа как федеральных, так и региональных льготников. "В назначении компенсации откажут в случае наличия противоречий между представленными заявителем документами и сведениями, полученным в ходе межведомственного взаимодействия, несоответствия заявителя категории лиц, имеющих право на компенсацию, наличия подтвержденной судебной задолженности по оплате ЖКУ, образовавшейся не более чем за три последних года, а также, если заявитель уже является получателем компенсации, например, по другому основанию", - пояснила Блинкова. Заявление и необходимые документы для получения компенсации можно предоставить как лично в отделениях социальной защиты населения, так и в электронном виде через единый портал Госуслуг, а также через МФЦ. По словам Блинковой, введение нового единого порядка назначения ЕДК ЖКУ определило единый подход к предоставлению меры поддержки, а также к перечню необходимых документов и сведений, вне зависимости от того, в каком субъекте проживают граждане, имеющие право на льготы. "Таким образом, определение права на меры поддержки осталось прежним, а подход к порядку предоставления унифицировался, стал единообразным для всех регионов РФ. Стоит учитывать, что нововведения касаются только тех заявителей, которые впервые обратились за назначением льгот по оплате ЖКУ после июля 2023 года. Для граждан, кому ЕДК ЖКУ на тот момент уже была назначена, ничего не изменилось, мера поддержки им продолжает предоставляться без истребования дополнительных документов", - подчеркнула Блинкова. По её данным, весь перечень необходимых документов, утверждённых Единым стандартом, состоит из 25 позиций, но большую их часть запрашивают у других ведомств в электронной форме в порядке межведомственного взаимодействия, и совсем малую часть документов заявитель должен предоставить самостоятельно. "Так, например, документы на жильё (если сведения о недвижимости отсутствуют в Росреестре), сведения об очном обучении детей (в случае, когда в составе семьи есть дети, достигшие 18-летнего возраста, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет). Заявителя могут также попросить предоставить документы, подтверждающие начисленные и оплаченные суммы за ЖКУ (в случае, если эти сведения отсутствуют в ГИС ЖКХ)", - рассказала Блинкова. Она напомнила, что к федеральным льготникам, то есть получающим льготы за счет средств федерального бюджета, относятся инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной, инвалидов и ветеранов боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиационных и техногенных катастроф, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Тогда как к региональным льготникам, то есть к получающим льготы за счёт средств региона, относятся ветераны труда и труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий. Кроме того, каждый регион вправе устанавливать иные категории граждан, имеющих право на ЕДК ЖКУ. В этом случае, ЕДК ЖКУ также должна предоставляться с учётом положений Единого стандарта.

https://ria.ru/20240525/shtraf-1948272242.html

https://realty.ria.ru/20240524/kabmin-1948079589.html

https://ria.ru/20240501/zhkkh-1943238498.html

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общество, россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), жкх