https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948421916.html

Зеленский обратился к Си Цзиньпину

Зеленский обратился к Си Цзиньпину - РИА Новости, 26.05.2024

Зеленский обратился к Си Цзиньпину

Владимир Зеленский в видеообращении призвал лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит по Украине в Швейцарии."Пожалуйста,... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T11:20

2024-05-26T11:20

2024-05-26T15:56

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский в видеообращении призвал лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит по Украине в Швейцарии."Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием", —сказал он. Ранее в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне.В пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что глава Белого дома не поедет на встречу по Украине в Швейцарии. Как передавало агентство Синьхуа, Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.

https://ria.ru/20240526/bayden-1948405635.html

https://ria.ru/20240526/rossiya-1948401750.html

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в мире, швейцария, джо байден, си цзиньпин, украина, владимир зеленский, харьков