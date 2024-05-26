Зеленский обратился к Си Цзиньпину
Зеленский призвал Си Цзиньпина и Байдена посетить саммит по Украине в Швейцарии
© AP Photo / Wolfgang RattayВладимир Зеленский
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский в видеообращении призвал лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит по Украине в Швейцарии.
"Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием", —сказал он.
"Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием", —сказал он.
Ранее в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне.
В пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что глава Белого дома не поедет на встречу по Украине в Швейцарии.
Как передавало агентство Синьхуа, Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.
В пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что глава Белого дома не поедет на встречу по Украине в Швейцарии.
Как передавало агентство Синьхуа, Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.