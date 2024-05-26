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Зеленский обратился к Си Цзиньпину - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 26.05.2024 (обновлено: 15:56 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948421916.html
Зеленский обратился к Си Цзиньпину
Зеленский обратился к Си Цзиньпину - РИА Новости, 26.05.2024
Зеленский обратился к Си Цзиньпину
Владимир Зеленский в видеообращении призвал лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит по Украине в Швейцарии."Пожалуйста,... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T11:20
2024-05-26T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
джо байден
си цзиньпин
украина
владимир зеленский
харьков
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский в видеообращении призвал лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит по Украине в Швейцарии."Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием", —сказал он. Ранее в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне.В пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что глава Белого дома не поедет на встречу по Украине в Швейцарии. Как передавало агентство Синьхуа, Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.
https://ria.ru/20240526/bayden-1948405635.html
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в мире, швейцария, джо байден, си цзиньпин, украина, владимир зеленский, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Джо Байден, Си Цзиньпин, Украина, Владимир Зеленский, Харьков
Зеленский обратился к Си Цзиньпину

Зеленский призвал Си Цзиньпина и Байдена посетить саммит по Украине в Швейцарии

© AP Photo / Wolfgang RattayВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский в видеообращении призвал лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит по Украине в Швейцарии.

"Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием", —сказал он.
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Ранее в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне.

В пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что глава Белого дома не поедет на встречу по Украине в Швейцарии.

Как передавало агентство Синьхуа, Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияДжо БайденСи ЦзиньпинУкраинаВладимир ЗеленскийХарьков
 
 
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