https://ria.ru/20240526/zaporozhe-1948486642.html
Россия достигла неожиданных успехов на Запорожье, пишут СМИ
Россия достигла неожиданных успехов на Запорожье, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2024
Россия достигла неожиданных успехов на Запорожье, пишут СМИ
Россия провела успешные аграрное реформы в Запорожской области и обеспечила экономический подъем, пишет DikGAZETE. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T19:52
2024-05-26T19:52
2024-05-26T19:52
экономика
запорожская область
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запорожье
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россия провела успешные аграрное реформы в Запорожской области и обеспечила экономический подъем, пишет DikGAZETE."Российская администрация стала оказывать поддержку малым и средним предприятиям, закупать у них продукцию по рыночным ценам и предоставлять им субсидии. <…> Сегодня Государственный зерновой оператор как один из ведущих работодателей и налогоплательщиков Запорожской области дает рабочие места для 1,4 тысячи человек. Предприятие, управляя зерновыми ресурсами региона, идет по пути обеспечения продовольственной безопасности практически всего юга России", — утверждается в материале.Отмечается, что пример ГЗО также служит путеводной звездой и для инвесторов из других стран, изучающих регион. Автор статьи признает, что сейчас заниматься торговой деятельностью в Запорожской области выгоднее, чем когда-либо.В публикации говорится, что в советские времена Запорожская область была одним из наиболее развитых сельскохозяйственных регионов УССР — житницы государства. После его распада украинские олигархи, совершенно не задумываясь о последствиях, либо активно продавали, либо сдавали в аренду плодородные земли Запорожья западным компаниям, привыкшим получать максимум прибыли от своих активов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240519/zaporozhe-1947066155.html
https://ria.ru/20240522/otravlenie-1947653961.html
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экономика, запорожская область, россия, запорожье
Экономика, Запорожская область, Россия, Запорожье
Россия достигла неожиданных успехов на Запорожье, пишут СМИ
DikGAZETE: Россия провела успешные агарные реформы в Запорожской области
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Россия провела успешные аграрное реформы в Запорожской области и обеспечила экономический подъем, пишет DikGAZETE
.
"Российская администрация стала оказывать поддержку малым и средним предприятиям, закупать у них продукцию по рыночным ценам и предоставлять им субсидии. <…> Сегодня Государственный зерновой оператор как один из ведущих работодателей и налогоплательщиков Запорожской области дает рабочие места для 1,4 тысячи человек. Предприятие, управляя зерновыми ресурсами региона, идет по пути обеспечения продовольственной безопасности практически всего юга России", — утверждается в материале.
Отмечается, что пример ГЗО также служит путеводной звездой и для инвесторов из других стран, изучающих регион. Автор статьи признает, что сейчас заниматься торговой деятельностью в Запорожской области выгоднее, чем когда-либо.
В публикации говорится, что в советские времена Запорожская область была одним из наиболее развитых сельскохозяйственных регионов УССР — житницы государства. После его распада украинские олигархи, совершенно не задумываясь о последствиях, либо активно продавали, либо сдавали в аренду плодородные земли Запорожья западным компаниям, привыкшим получать максимум прибыли от своих активов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>