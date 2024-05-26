https://ria.ru/20240526/zakharova-1948432176.html
Захарова отреагировала на слова прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху
Захарова отреагировала на слова прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху - РИА Новости, 26.05.2024
Захарова отреагировала на слова прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала в своем телеграм-канале над словами прокурора международного уголовного суда Карима Хана,... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T13:00
2024-05-26T13:00
2024-05-26T13:00
в мире
лондон
ирак
россия
мария захарова
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала в своем телеграм-канале над словами прокурора международного уголовного суда Карима Хана, поинтересовавшись у него, когда МУС накажет Лондон за бомбежки Ирака. Ранее сообщалось, что Хан, запросивший ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, в ответ на критику Лондона и Вашингтона сказал, что британцы не стали бомбить столицу Северной Ирландии в качестве реакции на теракты. "Ему осталось только ответить на вопрос, зачем британцы стали бомбить Ирак и когда их за это накажет МУС", - написала Захарова.
https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, ирак, россия, мария захарова, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Лондон, Ирак, Россия, Мария Захарова, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Захарова отреагировала на слова прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху
Захарова задала вопрос прокурору МУС, когда Лондон накажут за бомбежку Ирака