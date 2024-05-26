https://ria.ru/20240526/zakharova-1948432176.html

Захарова отреагировала на слова прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху

Захарова отреагировала на слова прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху - РИА Новости, 26.05.2024

Захарова отреагировала на слова прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала в своем телеграм-канале над словами прокурора международного уголовного суда Карима Хана,... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T13:00

2024-05-26T13:00

2024-05-26T13:00

в мире

лондон

ирак

россия

мария захарова

биньямин нетаньяху

международный уголовный суд

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала в своем телеграм-канале над словами прокурора международного уголовного суда Карима Хана, поинтересовавшись у него, когда МУС накажет Лондон за бомбежки Ирака. Ранее сообщалось, что Хан, запросивший ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, в ответ на критику Лондона и Вашингтона сказал, что британцы не стали бомбить столицу Северной Ирландии в качестве реакции на теракты. "Ему осталось только ответить на вопрос, зачем британцы стали бомбить Ирак и когда их за это накажет МУС", - написала Захарова.

https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html

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ирак

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Ольга Фомченкова

в мире, лондон, ирак, россия, мария захарова, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году